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        Haberler Magazin En iyi Türk dizileri belirlendi: IMDb Tüm zamanların en iyi Türk dizilerini açıkladı

        En iyi Türk dizileri belirlendi: IMDb Tüm zamanların en iyi Türk dizilerini açıkladı

        Dünyanın en popüler film ve dizi veri tabanı IMDb, tüm zamanların en iyi Türk dizilerini açıkladı. Listede, farklı türlerden ve dönemlerden birçok Türk yapımı dizi yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 12:01 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:01
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        1

        1. ŞAHSİYET

        IMDb'ye göre en iyi Türk dizisi seçilen Şahsiyet, 2018 yapımı dram, gerilim türü bir polisiye yapımıdır. Agah, adli katip memurluğundan emekli olan bir adamdır. Beyoğlu'nda münzevi bir yaşam süren Agah'ın hayatı, kendisine alzheimer teşhisi konulmasıyla altüst olur. Tüm anılarını zamanla unutacak olmasının acısı karşısında büyük bir yıkıma uğrayan Agah, bir süre sonra bu durumun bir fırsat olduğunu fark eder. Agah, yıllardır ertelediği bir cinayeti işleminin tam zamanı olduğunu düşünür çünkü hastalığından dolayı işleyeceği suçu unutacak ve bundan dolayı vizdan azabı çekmeyecektir. Agah'ın aldığı bu karar sadece onun değil cinayet büro amiri olan Nevra'nın da hayatını etkileyecektir.

        2

        2. LEYLA İLE MECNUN

        2011 yapımı dizide Mecnun, ilkokul yıllarında trafik kazası geçiren ve kaza sonunda felç olan bir çocuktur. 103 bölüm yayınlanan dizi, aslında felçli Mecnun'un aklından geçen koca bir hayal ürünüdür. Annesi Mecnun'a bakamaz ve oğlunu terk eder. Aslında taksici olan babası İskender ise işini bırakıp oğluyla ilgilenmeye başlar.

        3

        3. İKİNCİ BAHAR

        1998 yapımı dizinin konusunda Samatya'da bir kebapçı dükkanı işleten Ali Haydar, eşinin ölümünün ardından kızlarını büyütmüş, yetiştirmiş, kendi kendini eğitmiş, nazik, sevecen dürüst bir adamdır. İşte İkinci Bahar; Antep Sofrası'nda çalışmaya başlayan gururlu, inatçı ama duygusal bir kadın olan Hanım ile Ali Haydar arasında başlayan bir sevda öyküsünü anlatır.

        4

        4. EZEL

        2009 yapımı Türk dizisinde, Ömer, babasının atölyesinde çalışarak sade bir hayat içerisinde yaşamını sürdüren bir gençtir. Askerlik dönüşü sevgilisi Eyşan ile evlenmeyi planlamaktadır. Fakat kendisini bir anda cinayetten hapiste bulunca hayatı allak bullak olur. Hapisteyken tanıştığı Ramiz Dayı, ikinci babası olur.

        Ömer kimliğini saklayarak, bir dizi estetik operasyon sonrası Ezel'e dönüşür. Hapishaneden çıktıktan sonra kendisine oyun oynandığına inanarak intikam için Eyşan'ın, en iyi arkadaşı Cengiz'in ve abisi bildiği Ali’nin peşine düşer. Aşk, güç, para, mafya entrikaları hayatlarının bir parçasına dönüşürken, her biri intikamdan beslenir.

        5

        5. TATLI HAYAT

        İhsan ve eşi Sevinç, İhsan'ın kuru temizleme işinden bolca para kazanmış ve sınıf atlamaya karar vermişlerdir. İhsan'ın hayatta yükselme çabaları dâhilinde Gültepe'de bir gecekondudan Etiler'deki yeni lüks evlerine taşınmışlardır. Üst kat komşuları Türk-Rum çifti Feraye ile Yorgo, kızları Pelin, yan komşuları kitapkurdu İrfan ve İhsan'ın annesi Cevriye Hanım (dizinin ilerleyen bölümlerinde ölmüştür) ile alışık olmadıkları bu yeni "Tatlı Hayat" hem onları yeni ufuklara taşıyacak hem de yepyeni sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır.

        6

        6. MASUM

        2017 yapımı dizide emekli Komiser Cevdet ve karısı, ömürlerinin son yıllarını şehirden uzaktaki küçük çiftlik evlerinde huzur içinde geçirmektedirler. Ta ki küçük oğulları bir gece yarısı korkunç bir haberle eve gelene kadar.

        7

        7. MUHTEŞEM YÜZYIL

        Kanuni Sultan Süleyman'nın dönemi anlatılmaktadır. Muhteşem Yüzyıl dizisi Osmanlı İmparatorluğu padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın ve nikâhlı eşi Hürrem Sultan'ın hayatı, Hürrem Sultan'ın evlatları için giriştiği taht mücadelesi ve saray hayatı üzerine kurgulanmıştır.

        8

        8. ÇALIKUŞU

        Aşkına rağmen gururu için evinden ayrılıp Anadolu'da öğretmenlik yapan genç bir kadının yaşamını anlatan dizide ayrıca dönemin toplumsal koşulları göz önüne seriliyor.

        9

        9. BEHZAT Ç.: BİR ANKARA POLİSİYESİ

        Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi, cinayet büroda görev yapan Behzat Ç. ve ekibinin maceralarını konu ediyor. Kendisine has sorgu yöntemleri ve sert tavırları ile tanınan Behzat Ç, 1985 yılında polis akademisinden mezun olmasına rağmen, aldığı cezalar yüzünde aynı mevkide kalır.

        10

        10. YEDİ GÜZEL ADAM

        Şairlerin 1950'li yıllarda lise sıralarında başlayan dostluklarının 1970'li yıllara uzanan serüveni anlatılıyor. Adını Cahit Zarifoğlu'nun Yedi Güzel Adam adlı şiirinden alan dizide yedi genç arkadaşın edebiyatla başlayan ve edebiyatla devam eden dostluklukları işleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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