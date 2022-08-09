TÜRKİYE FİNANS

36 ay boyunca maaşlarını Türkiye Finans’tan almak için başvuruda bulunan 1499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 2 bin 250 TL’ye kadar, 1500 TL ile 2 bin 499 TL arasında emekli maaşı alanlara 3 bin TL’ye kadar, 2 bin500 TL ve daha fazla maaş alanlara 5 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.