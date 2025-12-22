Enerji depolama tesisi üretime başladı

Maxxen Enerji, Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki BESS Üretim Tesisi’ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Firmadan yapılan açıklamaya göre bu tesis, yenilenebilir enerji santralleri, şebeke uygulamaları ve sanayi tesisleri için enerji depolama çözümleri geliştirecek.

LEED sertifikalı, yüksek otomasyonlu ve CE belgeli altyapıya sahip Maxxen Enerji Bataryalı Enerji Depolama Sistemleri (BESS) Üretim Tesisi, yapay zekâ destekli kalite kontrol sistemleri ve sürdürülebilir üretim modeliyle öne çıkıyor. 20 bin metrekarelik alanda kurulan tesisin, beş yıl içinde 10 GWh üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

Açılış töreninde konuşan Kontek Grup CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, yatırımı Türkiye’nin enerji vizyonu açısından stratejik bir eşik olarak değerlendirdi. Özdemir şunları söyledi:

“Aydın’da stratejik bir yatırımla hayata geçirdiğimiz bu tesis, yalnızca bir üretim altyapısı değil; Türkiye’nin enerji teknolojilerindeki konumunu güçlendiren önemli bir adımdır. İhracat odaklı üretim yaklaşımımız ve mühendislik kabiliyetlerimizle, Türkiye’yi enerji depolama alanında bölgesel bir üretim ve ihracat merkezi hâline getirmeyi hedefliyoruz’’ dedi.

Bu yatırımın kısa vadede 300’ün üzerinde doğrudan, orta ve uzun vadede ise binlerce kişiye dolaylı istihdam yaratacağını belirten Özdemir konuşmasına şu şekilde devam etti: ‘‘Yerli üretimle ölçeklenen enerji depolama çözümlerimizle yenilenebilir enerji entegrasyonunu güçlendirirken, Türkiye’nin enerji arz güvenliğine ve bölgesel kalkınma hedeflerine de somut katkı sunmayı amaçlıyoruz.”

Verilen bilgiye göre yapay zekâ destekli kalite kontrol altyapısı, sürdürülebilir üretim modeli ve Maxxen’in yüksek verimlilik odaklı X-Series enerji depolama çözümleri ile donatılan yeni tesis, Türkiye’nin temiz enerji kapasitesini güçlendirirken küresel enerji dönüşümüne de katkı sunmayı hedefliyor. Şebeke ölçekli enerji depolama, yenilenebilir enerji santralleri, sanayi tesisleri ve mikrogrid uygulamaları için geliştirilen çözümler; enerji sistemlerinde esneklik, verimlilik ve süreklilik sağlıyor.