Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.938,48 %1,42
        DOLAR 46,2686 %0,15
        EURO 53,5436 %-0,02
        GRAM ALTIN 6.277,08 %0,31
        FAİZ 42,77 %-1,72
        GÜMÜŞ GRAM 101,24 %1,17
        BITCOIN 63.598,00 %0,28
        GBP/TRY 62,0642 %0,08
        EUR/USD 1,1568 %-0,09
        BRENT 87,33 %-3,37
        ÇEYREK ALTIN 10.263,02 %0,31
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Enerjide acele kamulaştırma kararları

        Enerjide acele kamulaştırma kararları

        Türkiye'nin çeşitli illerinde enerji iletim altyapısı projelerinin gerçekleştirilmesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 09:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Enerjide acele kamulaştırma kararları

        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Afyonkarahisar, Aksaray, Aydın, Bilecik, İzmir, Konya, Nevşehir ve Sivas illerinde belirlenen güzergahlara isabet eden taşınmazların elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde 154 kV Pamukova RES-(Geyve RES TM-Paşalar TM) (Girdi-Çıktı) (Kuzey-Güney) Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında belirlenen güzergahlara isabet eden bazı taşınmazlar direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

        Ayrıca, 154 kV G24 Kütahya GES TM-Altıntaş TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların da TEİAŞ tarafından direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarileri ise irtifak hakkı kurmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MİT'ten kredi kartı şebekesine operasyon: 3 gözaltı

        MİT'ten kredi kartı şebekesine operasyon: 3 gözaltı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SMA’lı oğlunun bağlı olduğu cihazı kapattı
        SMA’lı oğlunun bağlı olduğu cihazı kapattı
        Meteoroloji saat verdi... Tüm yurtta sağanak! 30 kent için 'sarı' alarm!
        Meteoroloji saat verdi... Tüm yurtta sağanak! 30 kent için 'sarı' alarm!
        33 ilin başsavcısı değişti
        33 ilin başsavcısı değişti
        Otomobil tankere çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Otomobil tankere çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Kanada ile Bosna Hersek puanları paylaştı
        Kanada ile Bosna Hersek puanları paylaştı
        İran Dışişleri Bakanı'ndan açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı'ndan açıklamalar
        Bernardo Silva'yı Mourinho kaptı!
        Bernardo Silva'yı Mourinho kaptı!
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Aşka geldiler
        Aşka geldiler
        Elon Musk rekor kırdı
        Elon Musk rekor kırdı
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        CHP MYK toplantısı başladı
        CHP MYK toplantısı başladı
        Beyaz ete soruşturma açıklaması
        Beyaz ete soruşturma açıklaması
        Pakistan: Anlaşma metni hazır
        Pakistan: Anlaşma metni hazır
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma