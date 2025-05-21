Enes Çelik: Süper Lig'de hedefimiz Avrupa!

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) 50. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 'Sporda Daha Büyük Hedeflere' isimli panelinin konukları Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve spor yorumcusu Bilgehan Demir oldu. Öğr. Gör. Nazım Gürak'ın moderatörlüğünde düzenlenen programı BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı, üniversite yöneticileri, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci takip etti.

Programda konuşan Başkan Enes Çelik, geçmişte tüm konuşmalarında konunun mutlaka Bursaspor ne olacak sorusuna geldiğini vurgulayarak, "Akabinde de şehrimizin yöneticilerle, iş adamlarıyla yaptığımız istişarelerde, tabi tek başımıza yapacağımız, sadece bizim yönetim kurulu üyelerinin yapacağı bir olay değildi. Ciddi bir enkaz vardı. Yani bu enkaz resmi, geçen seneki mali genel kurulda 1.5 milyar TL, yani eski parayla 1 katrilyon 500 trilyon gibi bir rakamdı. Rakam aslında Euro farkları, kur farkları ve cezai şartlarla birlikte yerine getirilmeyen taahhütlerle beraber 2 milyar TL'yi buluyordu" dedi.

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