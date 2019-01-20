Arslan, Hizmet-İş Sendikası Antalya Şubesi tarafından düzenlenen temsilciler toplantısında yaptığı konuşmada, taşeron şirketlerde çalışan işçilerin kadrolaşma süreci hakkında bilgi verdi.

Bir dönem taşeron firmalarda çalışan işçilerin hiçbir sosyal haklarının bulunmadığını, yıllık izin kullanamadıklarını, maaşlarının da asgari ücretin altında olduğunu anımsatan Arslan, işçileri sendikalaştırmak için yoğun mücadeleler verdiklerini söyledi.

Sürdürdükleri mücadele sonunda taşeron işçilerin kadrolaştığını anlatan Arslan, taşeron şirketlerde çalışan işçilerin kıdem tazminatlarının, izin, fazla mesai ücretlerinin ve maaşlarının devlet güvencesi altına alındığını kaydetti.

Verdikleri mücadele ile bundan sonra belediyelerin, özel idarelerin, üniversitelerin işçi teminini ihale üzerinden yapamayacaklarını belirten Arslan, kurumların işçi ihtiyacını bünyelerindeki kamu işçisiyle gerçekleştireceklerini vurguladı.

Arslan, AK Parti hükümetlerinde kamuda çalışan memurlara, işçilere, emeklilere enflasyonun altında ücretler belirlenmediğine dikkati çekti.

Taşerondan kadroya geçen işçiler için de enflasyon farkının uygulanmasını istediklerini kaydeden Arslan, şöyle devam etti:

"Hükümetimizden talebimiz taşerondan kadroya geçen arkadaşlarımızın, KİT'lerde çalışan kadro alamamış arkadaşlarımızın ücret zamlarının enflasyon oranında artırılması. Bu bizim en doğal hakkımız. Çalışanların analarının ak sütü gibi hakları olan bir talepleri. Biz bunu sonuna kadar ısrarla savunmaya devam edeceğiz. Bununla da yetinmiyoruz, bütün taşerondan kadro alan arkadaşlarımızdan, KİT'lerde ve bakanlıklarda çalışan arkadaşlarımızdan taleplerini yazılı olarak aldık ve bir imza kampanyasına dönüştürdük. Bunu da inşallah bu ay sonunda hükümetimize sunacağız. Bu düzenlemenin yapılmasını istiyoruz."

Bugüne kadar mücadele ile birçok konuda başarılı sonuçlar elde ettiklerini dile getiren Arslan, talepleri ideolojik bir kavganın aracı olarak görmediklerini, hükümete yapması gereken bir görevi hatırlattıklarını kaydetti.

İşçilerin ücret zamlarında enflasyon oranında artışı önemsediklerini vurgulayan Arslan, "Bu çalışma ile hem çalışanların adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde çalışmasını sağlayacağız hem ücretler arasındaki dengeyi kuracağız, hem de ülkemizin bu içinden geçtiği sıkıntılı süreci birlikte aşmış olacağız." diye konuştu.