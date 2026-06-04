ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirilen ankete göre:

Bir önceki anket döneminde %1,82 olan Mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde %1,89'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise %27,53'ten %28,94'e çıktı.