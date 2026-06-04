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        Haberler Bilgi Ekonomi Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2026 Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olacak?

        Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Emekli ve memur zammında oranlar belli oluyor!

        Milyonlarca memur, emekli ve çalışanı ilgilendiren Mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım sona eriyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları öncesinde maaş zamları, kira artışları ve ekonomik beklentiler yeniden gündemin merkezine yerleşti. Peki Mayıs enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklentiler hangi yönde? İşte TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan dikkat çeken tahminler ve merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 09:52 Güncelleme:
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        Mayıs ayı enflasyon rakamları için bekleyiş sürerken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı TÜFE verilerine çevrildi. Memur ve emekli maaş zamlarından kira artış oranlarına kadar birçok kalemi doğrudan etkileyecek veriler öncesinde vatandaşlar, "Mayıs enflasyonu açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi ise beklentilere dair ilk ipuçlarını ortaya koydu. İşte bilgiler...

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        MAYIS ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Mayıs ayı enflasyon rakamları henüz açıklanmadı. Normal şartlarda her ayın 3'ünde ilan edilen veriler, bu ay veri toplama sürecindeki takvim kayması nedeniyle farklı bir tarihte kamuoyuyla paylaşılacak.

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        MAYIS AYI ENFLASYONU SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

        TÜİK'in resmi takvimine göre; Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

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        ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirilen ankete göre:

        Bir önceki anket döneminde %1,82 olan Mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde %1,89'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise %27,53'ten %28,94'e çıktı.

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        Yılın ilk 4 ayına ait resmi enflasyon verileri ise şu şekilde:

        Ocak: %4,84

        Şubat: %2,43

        Mart: %1,94

        Nisan: %4,18

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