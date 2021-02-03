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Enflasyon sepetinde alkollü içecekler ve tütünün ağırlığı düşürüldü

TÜİK 2021 yılında ı TÜFE hesaplamalarında kullanılacak ana grup ağırlıklarını açıkladı. Buna göre gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı yüzde 22.77'den yüzde 25.94'e yükseltilirken, alkollü içecekler ve tütünün oranı yüzde 6.06'dan yüzde 4.88'e düşürüldü. Bu arada maske gibi koronavirüsle ilgili harcamalar da sepete girdi

Enflasyon sepetinde alkollü içecekler ve tütünün ağırlığı düşürüldü
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sepetinde değişikliğe gitti. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre gıda ve alkolsüz içecekler grubunun sepetteki ağırlığı yüzde 22.77'den yüzde 25.94'e çıkarıldı.

İşte TÜİK'in açıkladığı yeni enflasyon sepeti ağırlıkları:

Ana harcama grupları 2020 (%)2021 (%)
Gıda ve alkolsüz içecekler22.7725.94
Alkollü içecekler ve tütün6.064.88
Giyim ve ayakkabı6.965.87
Konut14.3415.36
Ev eşyası7.778.64
Sağlık2.83.25
Ulaştırma15.6215.49
Haberleşme3.84.64
Eğlence ve kültür3.263.01
Eğitim2.582.28
Lokanta ve oteller8.675.91
Çeşitli mal ve hizmetler5.374.73

2021 yılında enflasyon hesabı için 27.980 işyeri ve 4.274 konuttan (kira) 415 madde, 901 madde çeşidi için her ay yaklaşık 550.632 fiyat derlenecek.

KORONAVİRÜS AYARI

Enlasyon hesaplamasında ayrıca koronavirüsle gelen harcamalara uygun değişiklikler de yapıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"COVID-19 salgını ile birlikte hanehalkı harcamalarına dahil olan bazı madde çeşitleri (maske vb.) 2021 yılında sepet kapsamına alınmıştır.(Cerrahi maske, madde çeşidi olarak “Diğer Sağlık Ürünleri” maddesinin altında yer almaktadır.)"

Bunun yanında turşu ve kadın sweatshirtü sepet kapsamına alınan yeni maddeler olurken, tere, erik, normal buzdolabı (derin donduruculu) karışım kumaşlar ve şofben hesaplamadan çıkarıldı.

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