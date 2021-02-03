Türkiye İstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sepetinde değişikliğe gitti. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre gıda ve alkolsüz içecekler grubunun sepetteki ağırlığı yüzde 22.77'den yüzde 25.94'e çıkarıldı.
İşte TÜİK'in açıkladığı yeni enflasyon sepeti ağırlıkları:
|Ana harcama grupları
|2020 (%)
|2021 (%)
|Gıda ve alkolsüz içecekler
|22.77
|25.94
|Alkollü içecekler ve tütün
|6.06
|4.88
|Giyim ve ayakkabı
|6.96
|5.87
|Konut
|14.34
|15.36
|Ev eşyası
|7.77
|8.64
|Sağlık
|2.8
|3.25
|Ulaştırma
|15.62
|15.49
|Haberleşme
|3.8
|4.64
|Eğlence ve kültür
|3.26
|3.01
|Eğitim
|2.58
|2.28
|Lokanta ve oteller
|8.67
|5.91
|Çeşitli mal ve hizmetler
|5.37
|4.73
2021 yılında enflasyon hesabı için 27.980 işyeri ve 4.274 konuttan (kira) 415 madde, 901 madde çeşidi için her ay yaklaşık 550.632 fiyat derlenecek.
KORONAVİRÜS AYARI
Enlasyon hesaplamasında ayrıca koronavirüsle gelen harcamalara uygun değişiklikler de yapıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"COVID-19 salgını ile birlikte hanehalkı harcamalarına dahil olan bazı madde çeşitleri (maske vb.) 2021 yılında sepet kapsamına alınmıştır.(Cerrahi maske, madde çeşidi olarak “Diğer Sağlık Ürünleri” maddesinin altında yer almaktadır.)"
Bunun yanında turşu ve kadın sweatshirtü sepet kapsamına alınan yeni maddeler olurken, tere, erik, normal buzdolabı (derin donduruculu) karışım kumaşlar ve şofben hesaplamadan çıkarıldı.
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