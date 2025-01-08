Engelli bireyler sanatla buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün hassasiyetle sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor. Sanatın toplumun her kesimi için erişilebilir olması gerektiği anlayışı benimsenerek, İstanbul Devlet Opera ve Balesi ve Sesli Betimleme Derneği, anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor.

12 Ocak 2025'te Kadıköy Süreyya Operası’nda sahnelenecek olan 'Bale Dünyası' Sesli Betimleme Gösterisi, engelli bireylerin sanatla buluşmasını sağlamak, toplumda bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla düzenleniyor. Gösteri, yalnızca görme engelli bireyler için değil; işitme ve bedensel engelli bireylerin de sanatla buluşmasına olanak tanıyacak şekilde planlandı.

REKLAM Etkinlikte, Kadıköy Süreyya Operası, tamamen erişilebilir bir salon olarak, tüm katılımcıların rahatça izleyebileceği ve keyif alabileceği bir ortam sunuyor. Görme engelli izleyiciler için sesli betimleme teknolojisi kullanılacak ve kulaklıklar aracılığıyla sahnedeki hareketler, mimikler ve atmosferin detayları Emine Kolivar’ın sesli anlatımla aktarılacak. Eserin diyalog bölümleri, Türkiye Sağırlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Şebnem Şen tarafından gönüllü olarak işaret diliyle tercüme edilecektir. Ayrıca, Süreyya Operası’nda ilk kez görme engelli bireylerin bağımsız