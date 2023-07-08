Engelli maaşlarına kademeli zam! Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

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Engelli maaşları en kadar, kaç TL oldu? 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur zam oranıyla birlikte engelli maaşlarına zam geldi. Ancak engelli maaşlarına kademeli zam geldi. Kademeli zam sornası engelli maaşı yükseldi. Peki, engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel engelli maaşı...