Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Engelli maaşlarına kademeli zam! Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

        Engelli maaşlarına kademeli zam geldi. Geçtiğimiz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanması ardından engelli maaşlarına gelen zam da belli oldu. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katsayı artışıyla engelli maaşlarının yükseldiği müjdesini verdi. Peki, 2023 Temmuz ayı engelli maaşı...

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 13:11
        1

        Engelli maaşları en kadar, kaç TL oldu? 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur zam oranıyla birlikte engelli maaşlarına zam geldi. Ancak engelli maaşlarına kademeli zam geldi. Kademeli zam sornası engelli maaşı yükseldi. Peki, engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel engelli maaşı...

        2

        ENGELLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıkları müjdesini verdi. Göktaş bununla birlikte yapğtığı açıklamayla 2023 zamlı engelli maaşlarını açıkladı.

         

        3

        Zamlar sonrası yüzde 40-69 arası engelli aylığının 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 2.811 TL'ye yükseldi.

         

        4

        Konuyla ilgili Bakan Göktaş'ın açıklaması şu şekilde:

        Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'den 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.594 TL'den 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2.392 TL'den 2.811 TL'ye yükseldi.

        5

        Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1.594 TL'den 1.874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3.445 TL'den 4.050 TL'ye, orta silikozis aylığı 3.938TL'den 4.629 TL'ye, ağır silikozis aylığı ise 4.388 TL'den 5.158 TL'ye çıktı. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Köpeğe 14 kurşun!
        Köpeğe 14 kurşun!
        Arda Güler'in o sözleri manşet oldu!
        Arda Güler'in o sözleri manşet oldu!
        Feci ölümde o taşın sırrı çözüldü!
        Feci ölümde o taşın sırrı çözüldü!
        İlk hedef Lyanco!
        İlk hedef Lyanco!
        Koleksiyoner fark etti! 119 yıl sonra evine döndü
        Koleksiyoner fark etti! 119 yıl sonra evine döndü
        Emekli maaş zammı yüzde 25’e çıkıyor
        Emekli maaş zammı yüzde 25’e çıkıyor
        Öldürdüğü patronunun babasını böyle kandırmış!
        Öldürdüğü patronunun babasını böyle kandırmış!
        Ücret maaş dengesi ne oldu?
        Ücret maaş dengesi ne oldu?
        Türkan Şoray'ı yıkan kayıp
        Türkan Şoray'ı yıkan kayıp
        Sağanak yağmur uyarısı! Çok kuvvetli olacak
        Sağanak yağmur uyarısı! Çok kuvvetli olacak
        Ayrılık kararı! Üç talibi var
        Ayrılık kararı! Üç talibi var
        2. kattan düşmüştü! Erkek arkadaş için istenen ceza...
        2. kattan düşmüştü! Erkek arkadaş için istenen ceza...
        23 kişiyi öldüren saldırgan hakkında karar
        23 kişiyi öldüren saldırgan hakkında karar
        Cimbom'dan yeni teklif!
        Cimbom'dan yeni teklif!
        Yorgun mermi dehşeti! Minik Eymen'in yanına düştü!
        Yorgun mermi dehşeti! Minik Eymen'in yanına düştü!
        Sezen'in hayran kâbusu
        Sezen'in hayran kâbusu
        Gerçek halleri ve sosyal medya halleri
        Gerçek halleri ve sosyal medya halleri
        Şizofreniye yol açan hücreler erken gebelikte ortaya çıkıyor olabilir
        Şizofreniye yol açan hücreler erken gebelikte ortaya çıkıyor olabilir
        Harrison Ford’un en iyi 10 filmi
        Harrison Ford’un en iyi 10 filmi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro