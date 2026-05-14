        Haberler Kültür-Sanat 'Engelsiz Sahne' ile tiyatro herkes için erişilebilir olacak

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 16:48 Güncelleme:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işbirliğinde Ulusal Erişilebilirlik Günü kapsamında hayata geçirilen uygulamayla, 15-16 Mayıs'ta Devlet Tiyatrolarının 11 ildeki sahnelerinde izleyiciler erişilebilir tiyatro deneyimi yaşayacak.

        'Erişilebilir Sahne' temasıyla sahnelenecek oyunlarda işitme engelliler için Türk İşaret Dili çevirisi, görme engelliler için sesli betimleme desteği sunularak, engellilerin kültür ve sanat etkinliklerini eşit koşullarda takip etmesi sağlanacak.

        Etkinlik kapsamında ortopedik engelli bireyler de ücretsiz tiyatro gösterimlerine davet edilerek, salonlarda belirli sayıda kontenjan ayrılacak.

        Uygulamayla yalnızca kültür ve sanat faaliyetlerine erişimin artırılması değil, aynı zamanda toplumsal farkındalığın ve kapsayıcı kültür anlayışının güçlendirilmesi hedefleniyor.

        İlk oyun Dosya: Kelebek yarın Ankara Şinasi Sahnesi'nde sahnelenecek. 16 Mayıs'ta Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Ordu ve Sivas'ta da erişilebilir tiyatro oyunları seyirciyle buluşacak.

