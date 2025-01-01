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        Haberler Magazin Engin Altan Düzyatan, ailesiyle Uludağ'da - Magazin haberleri

        Engin Altan Düzyatan, ailesiyle Uludağ'da

        Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve çocuklarıyla Uludağ'da tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 15:49 Güncelleme: 01.01.2025 - 15:49
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        Düzyatan ailesi Uludağ'da
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        Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Engin Altan Düzyatan - Neslişah Alkoçlar çifti, çocukları Alara ve Emir ile 2025'i Uludağ'da karşıladı.

        Düzyatan çifti, çocuklarıyla gündüz karın keyfini çıkardı. Kendi gibi kayak yapmayı çok seven çocukları Alara ve Emir ile Uludağ'da kayağa gelen ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan; ''Her yıl geliyoruz. Çocuklar spor yapmayı çok seviyor. Onlar eğlenince biz de keyifli vakit geçiriyoruz. Bu yıl bizim için çok güzeldi. Umarım 2025'te aynı şekilde geçer'' diye konuştu.

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