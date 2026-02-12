Canlı
        Engin Çağlar'ın öldüğü kazaya ilişkin ikinci duruşma görüldü - Magazin haberleri

        Engin Çağlar'ın öldüğü kazaya ilişkin ikinci duruşma görüldü

        Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar'ın ölümüne yol açan kazada ikinci duruşma görüldü; motosiklet sürücüsünün ev hapsi bir sonraki duruşmaya kadar devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 18:59 Güncelleme: 12.02.2026 - 19:48
        Yeşilçam'ın usta oyuncusu 85 yaşındaki Engin Çağlar, 1 Kasım'da İstanbul Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

        Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü Berkay Orhan'ın yargılandığı davanın ilk duruşması geçtiğimiz günlerde görülmüş ve Orhan, ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Hakim, tahliye gerekçesinde kazada asli kusurun Engin Çağlar'a ait olduğunu belirtmişti.

        Engin Çağlar'ın ölümüne ilişkin ikinci duruşma ise bugün yapıldı. Duruşma sonrası açıklama yapan Çağlar ailesi, "2. duruşması görülen davada, motosiklet sürücüsünün ev hapsi halinin bir sonraki duruşmaya kadar devamına karar verilmiştir. Bugün yanımızda olan ve bize destek veren herkese sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini paylaştı.

        Ayrıca, Engin Çağlar'ın oğlu Çağlan Övet de geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında; "Babam bizden çalındı. Babam gece yatsa, kalp krizi geçirse, sabaha kalkamasa 'kaybettim' derim. Ama bu tarz bir kazada, bu olay bence çalındı demektir. Birisi onu bizden aldı. Çünkü biz çok mutluyduk. Önümüzdeki 3-4 senede çok mutlu olacağımız şeyler planlıyorduk." ifadelerini kullanmıştı.

        Engin Çağlar'ın eşi Filiz Vural Övet ile oğulları; Eser Övet ve Çağlan Övet

        #Engin Çağlar
