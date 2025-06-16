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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam English Home'un oda kokusu toplatılıyor - İş-Yaşam Haberleri

        English Home'un oda kokusu toplatılıyor

        Ticaret Bakanlığı, English Home'un çubuklu oda kokusunun satışını yasakladı, piyasadan toplatılmasına karar verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 22:44 Güncelleme: 16.06.2025 - 22:44
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        English Home'un oda kokusu toplatılıyor
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        Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski ve usulsüzlük barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı.

        Listede English Home'un çubuklu oda kokusu da yer aldı. Ürün hakkında piyasadan toplatılma ve satışının yasaklanmasına karar verilirken, taşıdığı riskler için 'yanıklar, yaralanmalar' bilgisine yer verildi.

        Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ürünün güvensizlik nedeni "Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) Gereği Ürün İç Ambalajında Dokunsal Uyarı İşareti Bulunmamaktadır" olarak gösterildi.

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