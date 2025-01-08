Yoğun geçen okul dönemi ile birlikte milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi E Okul not giriş sisteminin ne zaman kapanacağını merak ediyor. Yarıyıl tatiline az bir süre kala dönemin bitişine hazırlanan öğrenciler ve veliler E Okul VBS sistemi ile notlarını görüntülüyor. Peki, E Okul not girişi ne zaman kapanacak? İşte detaylar...