E Okul ne zaman kapanacak? 2025 MEB E Okul not girişleri ne zaman kapanıyor?
Yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli tarafından gözler E okul Veli Bilgilendirme Sistemi kapanma tarihlerine çevrildi. E okul kapanış tarihi öğretmenlerin notları girdiği tarihe göre değişiklik göstermektedir. Karne heyecanı devam ederken öğrenciler "2025 MEB E okul ne zaman kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...
Yoğun geçen okul dönemi ile birlikte milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi E Okul not giriş sisteminin ne zaman kapanacağını merak ediyor. Yarıyıl tatiline az bir süre kala dönemin bitişine hazırlanan öğrenciler ve veliler E Okul VBS sistemi ile notlarını görüntülüyor. Peki, E Okul not girişi ne zaman kapanacak? İşte detaylar...
E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönemin bitmesiyle birlikte öğretmenler not durumunu e-okul sistemine girerek dijital karne oluşturacaklar.
E-Okul sistemine giriş yapan öğrenci ve veliler, 1. dönemin sona erecek olmasıyla birlikte karne görüşlerini ve devamsızlık bilgilerini görebilecekler.
E-okul sisteminin kapanış tarihi öğretmenlerin sınavları değerlendirdiği tarihe göre farklılık gösteriyor.
E-Okul not girişi, karne gününe kadar açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler e okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.