Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.180,69 %0,00
        DOLAR 43,6894 %0,02
        EURO 51,8664 %-0,02
        GRAM ALTIN 7.075,98 %2,56
        FAİZ 35,79 %0,03
        GÜMÜŞ GRAM 108,35 %3,14
        BITCOIN 70.449,00 %0,80
        GBP/TRY 59,6698 %0,17
        EUR/USD 1,1868 %-0,03
        BRENT 67,75 %0,34
        ÇEYREK ALTIN 11.569,22 %2,56
        Haberler Ekonomi Enerji EPDK'dan doğalgaz piyasasında yeni düzenlemeler - Enerji Haberleri

        EPDK'dan doğalgaz piyasasında yeni düzenlemeler

        EPDK'den yapılan açıklamaya göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 12 Şubat'ta yaptığı toplantıda, Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde tüketici haklarını güçlendiren kapsamlı değişiklikler kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 12:07 Güncelleme: 15.02.2026 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        EPDK'dan doğalgaz piyasasında yeni düzenlemeler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EPDK'den yapılan açıklamaya göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12 Şubat'ta yaptığı toplantıda, Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde tüketici haklarını güçlendiren kapsamlı değişiklikler kabul edildi.

        Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

        Düzenlemelerle doğalgaz dağıtım faaliyetlerinde etkinliğin, verimliliğin ve şeffaflığın artırılması, tüketici memnuniyetinin güçlendirilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi hedefleniyor.

        Bağlantı bedelinde 6 taksit imkanı

        Yönetmelikte yapılan değişiklikle, abone bağlantı bedelini kredi kartıyla taksitli ödemek isteyen tüketiciler için mevcut 3 taksit uygulaması genişletildi. Yeni düzenlemeyle 6 aya kadar taksit imkanı sağlanarak tüketicilere ödeme planında daha fazla esneklik tanındı.

        REKLAM

        Kamu kurumları, ibadethaneler, cemevleri ve Kur'an kurslarının yanı sıra yaşlı aylığı ve sosyal yardım alan kişilerden yeni aboneliklerde güvence bedeli alınmaması kararlaştırıldı.

        Sayaç ve faturalandırma süreçlerinde netlik

        Yanlış ölçüm veya kaçak kullanım durumlarında tüketim bedelinin hesaplanmasına ilişkin süreçlere açıklık ve uygulama birliği kazandırıldı. Böylece tüketiciler ve dağıtım şirketleri açısından hukuki netlik sağlanmış oldu.

        Dağıtım şirketinden kaynaklanan nedenlerle sayaç okuma süresinin uzaması halinde tüketim tutarının en fazla 2 fatura döneminde tahakkuk ettirilmesine ilişkin mevcut hüküm, tüketici lehine değiştirilerek en az 4 fatura dönemine yayılacak şekilde yeniden düzenlendi.

        Ayrıca, tüketicinin tercihine bağlı olarak kağıt faturaya ek kısa mesaj ve e-posta yoluyla bilgilendirme imkanı getirildi. Fatura tutarı ve son ödeme tarihinin kısa mesajla bildirilmesi zorunlu hale getirildi.

        Kurul tarafından belirlenecek kriterlere uygun bölgelerde uzaktan okuma ve akıllı ölçüm sistemlerinin kullanımı ile sayaçları koruyucu ekipmanların devreye alınmasına imkan tanındı. Düzenlemeyle kaçak kullanımın önlenmesi ve işletme verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

        REKLAM

        Hizmet kalitesi ve veri güvenliği güçlendirildi

        Yapılan değişikliklerle, dağıtım şirketlerinin acil çağrı hizmetlerinin daha profesyonel yapılar tarafından yürütülmesi de hedefleniyor.

        Ayrıca, dağıtım bölgelerinde en az bir işletme binası kurulması hükme bağlandı. Arşivlerin dijital ortama aktarılması zorunlu hale getirildi. Şirket verilerinin ayrıştırılmış şekilde yönetilmesiyle veri bütünlüğü ve gizliliğinin korunmasına yönelik düzenleme yapıldı.

        İhbar alma ve ekip yönlendirme süreçlerinde yeni teknolojik sistemlerin kullanılmasına imkan tanındı. Ayrıca afet ve acil durumlarda dağıtım şirketlerinin birbirlerine personel, araç ve ekipman desteği verebilmesine yönelik mevzuat dayanağı oluşturuldu.

        Yüksek tüketimli bazı tesislerin teknik ve ekonomik kriterler çerçevesinde ilgili lisans bölgesine dahil edilebilmesine imkan sağlandı. Düzenlemenin konut tarifelerine olumlu yansıması ve serbest tüketiciler arasındaki rekabetin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji piyasalarında temel önceliklerinin tüketicinin korunması ve memnuniyetinin artırılması olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu düzenlemelerle ödeme süreçlerinde esneklik sağlıyor, faturalandırma ve bilgilendirme mekanizmalarını daha şeffaf ve etkin hale getiriyoruz. Elbette güvence bedeline yönelik olarak, sosyal destek kapsamındaki vatandaşlarımız için getirdiğimiz muafiyetler de sosyal devlet anlayışımızın bir yansımasıdır. Ayrıca yaptığımız düzenlemeler ile teknolojik altyapıyı güçlendirirken veri güvenliği ve hizmet kalitesini de üst seviyeye taşıyoruz. Hedefimiz, güvenli ve sürdürülebilir bir doğalgaz piyasasını kalıcı biçimde tesis etmektir."

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Asfalttan balık topladılar

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde göletin taşması sonucu asfalta sürüklenen balıklar vatandaşlar tarafından toplandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        Dehşet dolu görüntü! Yolda yürüyen kız çocuğunu bıçakladı!
        Dehşet dolu görüntü! Yolda yürüyen kız çocuğunu bıçakladı!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        "Grönland hiç bu şekilde tehdit edilmedi"
        "Grönland hiç bu şekilde tehdit edilmedi"
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Yangın değil cinayet! Genç kadını katledip bileziklerini çaldılar!
        Yangın değil cinayet! Genç kadını katledip bileziklerini çaldılar!
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Navalny'in ölümünde "kurbağa zehri" iddiası
        Navalny'in ölümünde "kurbağa zehri" iddiası
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Sağanak ve toz taşınımı! Sıcaklıklar normalin üzerinde!
        Sağanak ve toz taşınımı! Sıcaklıklar normalin üzerinde!
        ABD basını: İran'a baskı konusunda anlaştılar
        ABD basını: İran'a baskı konusunda anlaştılar
        Fenerbahçe ilki başardı!
        Fenerbahçe ilki başardı!
        Su dolu çukura düşen çocuk öldü
        Su dolu çukura düşen çocuk öldü
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        61 yıllık rekoru egale etti!
        61 yıllık rekoru egale etti!
        Tarihi kaynak geri döndü
        Tarihi kaynak geri döndü