Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

TOTAL, normal motorin fiyatını 4, katkılı motorin fiyatını da 5 kuruş indirdi. Normal ile katkılı motorin arasındaki fiyat farkı da azaldı ve 4 kuruşa çekildi. EPDK, diğer dağıtım şirketleriyle de tek tek görüşüyor. Cuma gününe kadar diğer dağıtım şirketlerinin de akaryakıta indirim yapmasına kesin gözüyle bakılıyor