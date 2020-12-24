Epic Games'in yılbaşı hediyesi olarak kullanıma sunduğu 15 günlük ücretsiz oyun kampanyasında 8. güne geldik. 24 Aralık tarihinde kullanıma açılan ücretsiz Epic Games oyunu açıklandı. Epic Games ücretsiz oyunları neler?
EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNU: INSIDE
Epic Games’in 24 Aralık ücretsiz oyunu Inside oldu. Böylece yapılan sızıntıda doğru tahmin edilen oyun sayısı yediye çıktı.
EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR LİSTESİ
17 Aralık ücretsiz oyunu: Cities: Skylines
18 Aralık ücretsiz oyunu: Oddworld: New ‘n’ Tasty
19 Aralık ücretsiz oyunu: The Long Dark
20 Aralık ücretsiz oyunu: Defense Grid: The Awakening
21 Aralık ücretsiz oyunu: Alien: Isolation
22 Aralık ücretsiz oyunu: Metro 2033 Redux
23 Aralık ücretsiz oyunu: Tropico 5
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