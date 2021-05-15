Her hafta yeni bir ya da birkaç oyunu ücretsiz olarak oyunculara sunan oyun satış platformu Epic Games Store, bu kez önümüzdeki hafta verilecek oyunu açıklamayarak dikkat çekti. Platform, normalde ücretsiz vereceği oyunu hep 1 hafta önceden duyuruyordu. Bu da ücretsiz oyunun büyük bir oyun olacağına dair düşünceleri beraberinde getirdi.

EPIC GAMES GİZEMLİ OYUN NE?

Epic Games Store, her haftaki gibi bugün de ücretsiz oyunlar kısmına bir oyun ekledi. Platform, ‘Lion’s Song’ adlı oyunu 1 haftalığına ücretsiz olarak verecek. Ama haftaya verilecek ücretsiz oyunun bildirildiği kısımda bir oyun adı yerine ‘gizemli oyun’ ibaresi ve bir sayaç yer aldı.

Epic Games Store, her hafta ücretsiz olarak dağıttığı oyunlarla bilinen bir platform. Platformda GTA 5 gibi büyük oyunların da yine ücretsiz olarak kullanıcılara sunulduğu çokça görülmüştü. Yine böyle büyük bir oyunun haftaya bedava verileceğine dair umutlar, platformda paylaşılan bir sayaç sayesinde yeşerdi.

Bu hafta Lion’s Gate’i ücretsiz veren Epic Games, haftaya verilecek oyunun duyurulduğu kısımda bir oyun adı vermek yerine gizemli bir sayaç paylaştı. ‘Gizemli oyun’ ibaresinin bulunduğu ekranda yapılacak sürprize dair hiçbir açıklamaya yer verilmedi. Haftanın oyununun duyurulduğu kısımdaki görsel, olası ‘büyük oyunun’ ne olduğuna dair ipucu veriyor olabilir. Ortaya çıkacak iddiaları haftanın ilerleyen günlerinde görecek; Lion’s Gate’in yerine geçecek bedava oyunun ne olduğunu ise 20 Mayıs tarihinde öğrenmiş olacağız.