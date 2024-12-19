Epson, taşınabilir mini akıllı lazer projektörlerini duyurdu

Epson, "EpiqVision" serisine katılan iki yeni mini lazer TV projektörünü (EF-21 ve EF-22) duyurdu. Yeni projektörler, 10 yıla kadar bakım gerektirmeyen yapısı ve ulaşılabilir fiyatıyla büyük ekran deneyimi sunuyor.

150 inç’e kadar geniş ekran desteği sunan ürünler, dahili Google TV sistemine sahip. Bluetooth bağlantısıyla bağımsız hoparlör olarak da kullanılabilen EF-21 ve EF-22, iki adet 5W hoparlörle birlikte geliyor.

EF-22, metalik siyah veya metalik mavi renk seçeneklerine sahipken EF-21 ise beyaz ve buz yeşili renk alternatifleri sunuyor. Duvar, tavan veya zemine yansıtılabilen ürünler, ayarlanabilir stantları sayesinde esnek bir izleme deneyime sunuyor. HER MEKANDA GENİŞ EKRAN KEYFİ EF-21 ve EF-22 evde veya dışarıda, büyük ekranda deneyim yaşatıyor. Her iki ürün de Epson 3LCD teknolojisiyle görüntüleri parlak ve canlı bir şekilde yansıtıyor. Ürünler, 5.000.000:1 kontrast oranıyla gölgeleri ve siyahları başarılı şekilde görüntülüyor. Dahili Google TV desteğine sahip olan modeller, 400.000'den fazla filmi ve TV kanallarını kullanıcılarına sunuyor.