BU AKŞAM ERCAN SAATÇİ İLE ÇOK AKUSTİK KONUKLARI



Ercan Saatçi ile Çok Akustik'in bu akşamki (13 Ağustos 2022) konukları ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı ve sevilen oyuncu Celal Nalçakan olacak.