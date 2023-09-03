Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Erdal Güneş: "Takımı bir türlü olaya adapte edemiyoruz" - Gaziantep FK Haberleri

        Erdal Güneş: "Takımı bir türlü olaya adapte edemiyoruz"

        Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erdal Güneş, 3-0 mağlup bitirdikleri Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Takımı bir türlü olaya adapte edemiyoruz" dedi. Güneş, özellikle yaşanan deprem felaketi nedeniyle transfer yapmakta da zorlandıklarını vurguladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 01:06 Güncelleme: 03.09.2023 - 01:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Takımı olaya adapte edemiyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Bu sezon oynadığı 4 maçı da mağlup bitiren Gaziantep ekibi puansız kalırken, Galatasaray ise puanını 7'ye yükseltti. Kritik maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş değerlendirmelerde bulundu.

        "Takımı bir türlü olaya adapte edemiyoruz"

        Sahalarında mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, "Bugün maça farklı bir dizilişle çıkmak zorunda kaldık. Hem sağ bekimiz hem de sol bekimiz sakattı ve bu bizi farklı bir dizilişe itti. Dört haftadır maça başlamadan mağlup duruma düşüyoruz. Maçların başlarında mental sıkıntı yaşıyoruz. Gol yedik biraz toparlamaya başladık ama yeterli olmadı. Sayısal olarak ciddi eksiklerimiz var. İkinci yarı yediğimizi ikinci gol direncimizi kırdı ve sonuç olarak mağlup olduk. Bu takıma zarar verecek en son kişi benim ve takım için her türlü sorumluluğu almaya hazırım. Bu takım ayağa kalkacak ama bizim içerdeki mental sorunu çözmemiz lazım. Bu takım bunları hak etmiyor. Bunda ilk sorumlu benim. Toparlanmamız lazım ve bunun için milli ara bizim için iyi olacak. Lige çok zorlu bir fikstür ile başladık. Lige 7 ay ara verdik. Takımı bir türlü olaya adapte edemiyoruz. O yüzden milli ara bizim için bir fırsat ve biz bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Bir şekilde bir çıkış yolu bulacağız, daha ligin başındayız ve daha çok maç var. Zamanla çok daha iyi bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.

        "Deprem sonrası süreci yönetmek kolay olmadı"

        Takımın durumu hakkında bilgi ve veren deprem sonrası transfer yapmakta zorlandıklarını ifade eden Güneş, "Erken gol yememizin sebebi sadece orta saha kaynaklı değil. Bu takım geneliyle ve mental sıkıntı ile ilgili bir durum. Biz yeni kurulan bir takımı ve takımın bir birbirini tanıması zaman alıyor. Transfer yapmak zorundayız ve bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Umarım kısa sürede gereken takviyeleri yapacağız. Deprem sonrası süreci yönetmek kolay olmadı. Oyuncuların pek çoğu ayrılmak istedi, sonrasında transfer yapmakta zorlandık. Transfer etmek istediğimiz oyuncular ya kendileri yada aileleri buraya gelmek istemedik. Transfer süreci çok zorlu ve çok etkenli bir süreç. Transferde 15 günlük bir zamanımız var ve gereken takviyeleri yapmak zorundayız" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Denizli'de feci kaza
        Denizli'de feci kaza
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Kerkük'te tansiyon yükseldi!
        Kerkük'te tansiyon yükseldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Davinson Sanchez bitti bitiyor!
        Davinson Sanchez bitti bitiyor!
        Bursa'daki orman yangını devam ediyor
        Bursa'daki orman yangını devam ediyor
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi