Timur, Okan Buruk'un göreve gelmeden önce de sözleşme pazarlığı yapmadığına değinerek, "Hocamızın sözleşmesi 12 yaşında başladı. Aramızdaki bildiğiniz tarzda bir sözleşme değil. Gönül bağıyla olan bir sözleşme. Öyle bir ilişkimiz var. Okan hoca sadece teknik direktör değil, takımın her şeyi. Galatasaray ile Okan Buruk ilişkisi bambaşka. Okan hoca ilk başta hiçbir şey konuşmadı. Sadece sistemi ve yapacaklarımızı konuştuk. Sözleşmeyle ilgili bir konu geçmedi." ifadelerini kullandı.