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Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye cevap: Namertçe...

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı ekibi takip eden basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu.

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AA
  • Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye cevap: Namertçe...

    Erden Timur, Fenerbahçe Kulübünün bazı konuları canlı yayında tartışma talebine katılmayacaklarını belirterek şunları söyled: 

     
  • Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye cevap: Namertçe...

    "Bu doğru değil. Gerilimi artıracak bir hareket olur. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz. Rakip takımlar açıklama yaparken biz kaç kez itidal çağrısında bulunduk." 
  • Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye cevap: Namertçe...

    "Bu üst üste hatalar başka takımlara yapılmış olsaydı ortalık nasıl yangın yerine çevrilirdi. Hala kendi lehine hata yapılan hatayla ilgili konuşan tek kulüp biziz." 
  • Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye cevap: Namertçe...

    "Belagatıma, herkesle baş edeceğime inanırım ama bu doğru değil. Bu Türk futboluna zarar verir."
  • Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye cevap: Namertçe...

    "RACONSUZLUK DEĞİL, MERT BİR DAVRANIŞ"

    Geçen günlerde katıldığı bir yayında Fenerbahçe'nin Mauro Icardi ile Nicolo Zaniolo'ya yaptığı tekliflerin belgesini gösteren Erden Timur, bu hareketiyle ilgili sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin "Raconsuzluk" nitelemesini değerlendirdi:

     
  • Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye cevap: Namertçe...

    "Bence mertçe davranışı manipüle etmeye çalışıyorlar. Türkiye'de bir oyuncuyu alan bir takım, rakibinin çok daha yüksek teklifini gazetecilere sızdırır." 
  • Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye cevap: Namertçe...

    "Bu, namertçe yapılır. Kimse çıkıp mertçe olayı anlatmaz. Biz 2 ay sabrettik. Aldığımız oyuncuların sakatlıkları mı kalmadı, istememeleri mi kalmadı." 
  • Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye cevap: Namertçe...

    'Bizim istemediğimiz, çöpe attığımız oyuncuyu aldınız.' algısı oluşturdular. Biz 2 ay boyunca uyardık ama devam ettiler. Biz de ilkeli bir şekilde çıkıp, başkaları üzerinden servis etmeden, mertçe gösterdik." 
  • Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye cevap: Namertçe...

     "Herhalde mertliklere alışkın olmadıkları için bunu yanlış yorumluyorlar. Bu aslan gibi mertçe bir davranıştır." 

     
  • Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye cevap: Namertçe...

    "Ben hiçbir zaman önce Fenerbahçe'nin talip olduğu oyuncuya teklif vermedim. Varsa bunları çıkarsınlar. Bunu raconsuzluk değil racon ve mert bir davranış olarak algılarız."

     
  • Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye cevap: Namertçe...

    BURUK'UN SÖZLEŞMESİ

    Erden Timur, TFF'deki bilgi ekranına göre 31 Mayıs'ta sona erecek sözleşmeyle ilgili soruları da yanıtladı. 
  • Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye cevap: Namertçe...

    Timur, Okan Buruk'un göreve gelmeden önce de sözleşme pazarlığı yapmadığına değinerek, "Hocamızın sözleşmesi 12 yaşında başladı. Aramızdaki bildiğiniz tarzda bir sözleşme değil. Gönül bağıyla olan bir sözleşme. Öyle bir ilişkimiz var. Okan hoca sadece teknik direktör değil, takımın her şeyi. Galatasaray ile Okan Buruk ilişkisi bambaşka. Okan hoca ilk başta hiçbir şey konuşmadı. Sadece sistemi ve yapacaklarımızı konuştuk. Sözleşmeyle ilgili bir konu geçmedi." ifadelerini kullandı.
  • Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye cevap: Namertçe...

    ICARDI SÖZLERİ

    Erden Timur, Icardi gibi yıldız futbolcuların Türk futboluna katkısı olduğuna değinerek, "Hepimizin ana unsuru ülke futbolu olması gerekiyor. Akıllı insan önce içinde bulunduğu platformu yükseltir. Icardi gibi isimler ülke futbolunun değerini de öne çıkarıyor. Biz kalmasını istiyoruz. PSG'deki son senesi olduğu için yeniden kiralama gibi bir şey imkansız." görüşünü aktardı.

     
  • Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye cevap: Namertçe...

    TEKLİFLER VAR MI?

    Timur, futbolcularına transfer teklifleri geldiğini söyledi. Başarılı bir takım olduklarından bahseden Timur, "Tabii ki teklifler var. Takımımız iyi bir sezon geçiriyor. İyi performans gösteren oyuncularımız birçok yerden teklif alıyor. İlgilenenler kapımızı çalıyor ama bakacağız. Ancak şu an konular rakamsal noktalara gelmedi. Çünkü biz satıcı değiliz." diye konuştu.

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