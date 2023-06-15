"NE BİLİYORSAM AÇIKLAYACAĞIM"

"Şampiyonluk anamızın ak sütü gibi helaldi. Ne hakem ne üyeleri, isimleri say deseler bilmem. Sivasspor maçından sonra iki defa Mecnun başkanı aradım hakkını helal et dedim. Bizden başka kimse kendi lehine yapılan hatada konuşmadı. Biz açıklansın demeseydik açıklanır mıydı? Herkes dibine kadar araştırsın. Araştırmayan namert olsun. Bir tane leke hiç bir şekilde bulamaz. Çok net söylüyorum. Bu memleketin gelişmesi lazım. İnsanın itibarı torunlarına gider. Hayatta en büyük servet itibardır. Herkesin neler yaptığı bir gün ortaya çıkacak. Canım sağ olduğu sürece toplum için çalışacağım. Bilgi ve kayıt dedim. Belge diye manipüle ediyorlar. Belge farklıdır. Federasyon seçimleri var. Ne biliyorsam açıklayacağım. Türk futbolunun gelişimine engel olan en ufak bir şey bile olsa paylaşacağım."