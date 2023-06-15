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Erden Timur transfer sözleri: İsimleri tek tek verdi

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur katıldığı programda önemli açıklamalar yaparak değerlendirmede bulundu. Sezonu yorumlayan ve gelecek planlarından bahseden Erden Timur transferde adı geçen oyuncularla ilgili de tek tek konuştu

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  • Erden Timur transfer sözleri: İsimleri tek tek verdi! Forvet müjdesi: GS transfer haberleri

    Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, YouTube'da yayın yapan Ajans 1905'e önemli açıklamalar yaptı. Timur'un sözleri şöyle:

    "Şampiyonluğun en önemli sebeplerinden biri birliktelik oldu. Bizde daha önce ibra sebebiyle küs olan olmayan herkes bize destek verdi. Okan Buruk ve Ayhan Akman'ın kadro mühendisliğinde büyük emekleri var."
  • Erden Timur transfer sözleri: İsimleri tek tek verdi! Forvet müjdesi: GS transfer haberleri

    "Türkiye'deki transferlerin çoğu daha fazla verilerek yapılmış. Bir de iyi olmayan, talibi çok az olan oyunculara gidilmiş. Biz bir kural koyduk. Muhakkak bizim garanti oyunculara gitmemiz gerekiyordu. 13. bitirmiş bir takımı şampiyon yapabilmek için garanti oyuncu almamız lazımdı."
  • Erden Timur transfer sözleri: İsimleri tek tek verdi! Forvet müjdesi: GS transfer haberleri

    "İŞİN SIRRI KARAKTER ANALİZİ"

    "Bağımsız bir karakter analizi şirketiyle anlaştık. Bu dünyada çok az olan bir şey. Bunlardan sonra asıl yapmamız gereken şey oyuncuyu ikna etmekti. Bunun da tek sebebi samimiyet. Geçen seneki maaş rakamlarıyla bu senenin aynı olmasının asıl sebebi buydu."
  • Erden Timur transfer sözleri: İsimleri tek tek verdi! Forvet müjdesi: GS transfer haberleri

    "ICARDI YÜZDE 1 İHTİMALDİ"

    "Bir insan duygusal bir şekilde ikna olmuşsa onu nasıl yaptığımı anlatmak istemem. Mauro Icardi'nin ismi bize geldi. İtalya'dan gelen Gardi, şimdi herkes tanıyor. Onu da Abdülkerim'in menajeri Uğur tanıştırmıştı. Bizim için yüzde 1 ihtimal bir şeydi. İnsan zaferden değil, seferden sorumludur. Başarı insanın kendisinin değildir. Sonuç insanın elinde değildir. Çaba önemli olan şey burada."
  • Erden Timur transfer sözleri: İsimleri tek tek verdi! Forvet müjdesi: GS transfer haberleri

    "500 BİN EURO'MUZ VAR BAŞKA PARAMIZ YOK' DEDİM"

    "Wanda Nara ile uzun süre görüşmeye çalıştık. Bu tam 15-20 gün sürdü. Bir gün havaalanındaydı o zaman konuştuk. 'Biz bakalım ama birçok opsiyon var. Tekrar görüşelim' dedi. Sonra uzun süre görüşemedik. Aradaki menajer telefonumda hala Icardi diye kayıtlı. Sonra görüşmelere başladık. Olur mu, olmaz mı diye düşünürken 8 milyon euro maaşı var onu nasıl yapacağız diye düşünüyorum. Aracıya biz 500 bin euromuz var dedik. Wanda Nara'yı davet etti ve buraya gelip 2 gün kaldı."
  • Erden Timur transfer sözleri: İsimleri tek tek verdi! Forvet müjdesi: GS transfer haberleri

    "ICARDI, 'BAŞKA TAKIMA GİTMEM' DEDİ"

    "Mauro Icardi ile birkaç defa görüştük. Sunumlar falan yaptık. Sonra Galatasaray ile görüştük. Icardi, PSG'ye Galatasaray'dan başka bir takıma gitmeyeceğini söylediği için bizim için de bir avantaj oldu."
  • Erden Timur transfer sözleri: İsimleri tek tek verdi! Forvet müjdesi: GS transfer haberleri

    "ABDÜLKERİM İLE 5 DAKİKADA ANLAŞTIK"

    "Abdülkerim transferinde bir haber geldi. Fenerbahçe ile ipler kopmuş. Bir incinme olmuş galiba. Menajeri şirketime çağırdım. Konuştuk, 5 dakikada anlaştık. 3-4 saat bekledi. Telefonlar geldi, ne rakamlara çıktılar ama verdikleri sözlerinden hiç bir zaman caymadı. Orada delikanlı bir tavır sergilediler."
  • Erden Timur transfer sözleri: İsimleri tek tek verdi! Forvet müjdesi: GS transfer haberleri

    "SANCHEZ İÇİMDE UKDE KALDI"

    "Alexis Sanchez ile görüşmüştük ama olmadı. Arda Turan ile görüşmüştük. O da olsaydı buradaki oyuncular gibi katkı sağlayacaktı."
  • Erden Timur transfer sözleri: İsimleri tek tek verdi! Forvet müjdesi: GS transfer haberleri

    "ZIYECH İLE DE GÖRÜŞTÜK"

    "Transferde kısmet çok önemli. Sahte tevazu değil bu gerçekten realite. Biz fırsat kolluyorduk. Problemli bir durumu arıyorduk. Avrupa transferi sonrasında bir haftalık süremiz vardı. Zaniolo vardı, Hakim Ziyech vardı. Biz ikisiyle de görüştük. Bir cenaze için Adana'ya gitmiştim. Cenazeden sonra Chelsea okey demiş Ziyech için cenazede gülmeye başladım. Ama o olmadı, kısmet değilmiş."
  • Erden Timur transfer sözleri: İsimleri tek tek verdi! Forvet müjdesi: GS transfer haberleri

    MATA VE YUSUF DEMİR...

    "Avrupa'da olamayan takıma istediğimiz transferleri yapamadık. Bu yüzden ilk senenin stratejisi farklıydı. Bu seneninki farklı olacak. Juan Mata gitmeden bizim eve geldi. Sonra Okan hoca da geldi. Mata tanıdım nadir insanlardan biri. Öyle birini tanıdığım için kendi adıma mutluyum. Kadromuzda böyle insanlar var. Mata çok akıllı ve entellektüel. Mata birkaç sene daha oynamak istiyor. Onunla ilerde çalışmak istediğimi söyledim. Yusuf Demir de mükemmel bir oyuncu. Onunla ilgili kararı Okan Buruk kampta verecek."
  • Erden Timur transfer sözleri: İsimleri tek tek verdi! Forvet müjdesi: GS transfer haberleri

    "FORVET İÇİN TARİH VERDİ"

    "Icardi'nin durumu belirsiz, Mustafa Muhammed de satıldı. Eleme maçına kadar bir forvet gelir herhalde"

    Erden Timur: "Yani, ben oynayamam. Onun için bir forvet alacağız."
  • Erden Timur transfer sözleri: İsimleri tek tek verdi! Forvet müjdesi: GS transfer haberleri

    "Ben Icardi'nin posterini evde ve iş yerinde asmışım. Sürekli bakıyorum. Çok açık olmakta fayda var. Kimseye umut vadetmek istemem. Çok ciddi teklifler var Suudi Arabistan'da. Arabistan devleri her takıma 1'er milyar fon veriyor. Futbol adına bu sıkıntı oluyor. Her oyuncunun maaşı 2-3 kat arttı. Ben ve sponsorlar dahil transfer için elimden geleni yapacağım. Onun da burada devam etme arzusu olmasa ben 'güzel bir rüya gördük, önümüze bakalım' derim. Icardi burada oynamak için her şeyi yapıyor ama 30 milyon euro gibi bir maaş varken oyuncuyu da anlamak lazım."
  • Erden Timur transfer sözleri: İsimleri tek tek verdi! Forvet müjdesi: GS transfer haberleri

    "TORREIRA'YA DA İMKANSIZ DİYORDUK"

    "Torreira için de imkansız diye konuşuyorduk. Bu sene de güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Her zaman doğru veriyi kovalamak lazım."
  • Erden Timur transfer sözleri: İsimleri tek tek verdi! Forvet müjdesi: GS transfer haberleri

    İSİM İSİM TRANSFER SÖZLERİ

    "Talisca henüz gelmedi gündeme. Bizim özellikle Galatasaray'a ifade etmek istiyorum. O kadar çok isim yazıyorlar ki... Menajerlerden geldiğini düşünüyorum. Hiç alakamız olmayan bir çok oyuncu yazılıyor. Tsimikas, Di Maria, Becao, Dzeko, Lukaku, Wendell, Lucas Hernandez, Dybala ile hiçbir şekilde ilgilenmedik. Böyle olduğu zaman başkalarına da zarar vermiş oluyoruz. Her şeyi de yalanlayamayız. Bütün günümüz oraya gider."

     
  • Erden Timur transfer sözleri: İsimleri tek tek verdi! Forvet müjdesi: GS transfer haberleri

    "Görüşme halinde olduğumuz oyuncular var. Oyuncu bittiyse yüzde yüz almaya gitmem. Sadece başka bir strateji yaparak gidiyorum. Torreira ile Mertens olayı da öyle olmuştu. Başka bir oyuncuya gitmek için oyuncuyu almaya gidiyormuşum gibi yapıyorum."

     

     
  • Erden Timur transfer sözleri: İsimleri tek tek verdi! Forvet müjdesi: GS transfer haberleri

    PAREDES YANITI

    "Buna cevap vereceğimi düşünüyor musunuz? Sessiz kalsam farklı yerlere çekilecek. Felix'in olmayacağını yüzde 100 bildiğim için yok öyle bir şey diyorum. Çıtanın yükselmesi kesinlikle tehlikeli bir durum. Her ihtimali biz deniyoruz. Dünyanın en büyük futbolcusu da Galatasaray'a gelebilir niye olmasın. Bunu herhangi bir oyuncu için söylüyorum. Felix için söylemiyorum."
  • Erden Timur transfer sözleri: İsimleri tek tek verdi! Forvet müjdesi: GS transfer haberleri

    TIELEMANS VE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

    "Okan Hoca gülerek espri yaptı Tielemans için. Listemizde de yoktu. Menajeri aradı. 300 bin kişi yorum yapmış sosyal medyada. Bize başka bir oyuncu önerdi."
  • Erden Timur transfer sözleri: İsimleri tek tek verdi! Forvet müjdesi: GS transfer haberleri

    KAÇ TRANSFER YAPILACAK?

    "Israrla soruyorsunuz. Liste liste yalanlayamam. Gerçekçi olmak lazım her zaman. Burada şeffaf olamıyoruz. Tüm stratejimizi etkiliyor bu durum. Gidenlere bağlı olarak 5-6 transfer yapmayı düşünüyoruz. Gidenler olursa durum buna göre değişir. Bazı oyuncuların kariyer planları farklı. Türkiye'de henüz oynamak istemiyorlar. Her bir pozisyon için 5-6 ana oyuncuyu takip ediyoruz. Hedefimiz tekrar Avrupa şampiyonu olmak. 3-4 sene içinde bunu yapabilmek için uğraşıyoruz."

     

     
  • Erden Timur transfer sözleri: İsimleri tek tek verdi! Forvet müjdesi: GS transfer haberleri

    "Galatasaray için doğru rakamlar verilirse satılabilir diye bakıyoruz. Kaliteli ve sansasyonel oyuncular transfer etmemiz gerekiyor. Galatasaray'ı geliştirmek için her şeyi düşünmemiz lazım. İyi oyuncunun ilk tercihi Türkiye değil. İlk tercihi Türkiye olsa bile oyuncu tüm opsiyonları görmek istiyor. Bu sene kamp olması gerekenden çok erken. Şimdi 20 gün önceki kampa oyuncu yetiştirmek çok zor. Ancak Metin Oktay'la falan bir akrabalığı olması lazım oyuncunun hemen Galatasaray'a evet demesi için."

     
  • Erden Timur transfer sözleri: İsimleri tek tek verdi! Forvet müjdesi: GS transfer haberleri

    "HERKES BAŞKAN OLMAK İSTER"

    "Her Galatasaray taraftarı ya yönetici ya da başkan olmak ister. Bu çok doğal bir şeydir. Yönetimlerden yeni başkan çıkması Galatasaray'ın bir geleneği. Şu anki yönetimde de bunu yapabilecek birçok insan var. Temel amacımız bu değil şu anda."

     
  • Erden Timur transfer sözleri: İsimleri tek tek verdi! Forvet müjdesi: GS transfer haberleri

    "NE BİLİYORSAM AÇIKLAYACAĞIM"

    "Şampiyonluk anamızın ak sütü gibi helaldi. Ne hakem ne üyeleri, isimleri say deseler bilmem. Sivasspor maçından sonra iki defa Mecnun başkanı aradım hakkını helal et dedim. Bizden başka kimse kendi lehine yapılan hatada konuşmadı. Biz açıklansın demeseydik açıklanır mıydı? Herkes dibine kadar araştırsın. Araştırmayan namert olsun. Bir tane leke hiç bir şekilde bulamaz. Çok net söylüyorum. Bu memleketin gelişmesi lazım. İnsanın itibarı torunlarına gider. Hayatta en büyük servet itibardır. Herkesin neler yaptığı bir gün ortaya çıkacak. Canım sağ olduğu sürece toplum için çalışacağım. Bilgi ve kayıt dedim. Belge diye manipüle ediyorlar. Belge farklıdır. Federasyon seçimleri var. Ne biliyorsam açıklayacağım. Türk futbolunun gelişimine engel olan en ufak bir şey bile olsa paylaşacağım."
  • Erden Timur transfer sözleri: İsimleri tek tek verdi! Forvet müjdesi: GS transfer haberleri

    FRANCIS CAGIGAO

    Francis Cagigao için sportif direktör olarak hayırlı olsun diyelim mi?

    Yanlış. Takımlarımız olacak. Bazı kulüplerle partnerlik yapacağız. Bazı oyuncular belki bize hiç gelmeden transfer olacaklar. Sportif direktörlük değil, bu pozisyon için görüşülüyor.

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