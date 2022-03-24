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Ereğli temettü hesaplara ne zaman yatacak? Ereğli temettü ödeme tarihi 2022!

Borsa İstanbul`da temettü heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Büyük bir merakla beklenen temettü ödemeleri sonucunda 20 şirket 2 haftada 12.5 milyar lira dağıtacak. Peki,Ereğli temettü hesaplara ne zaman yatacak? İşte Ereğli temettü ödeme tarihi 2022!

Ereğli temettü hesaplara ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ereğli temettü ödeme tarihi açıklandı mı 2022?

Ereğli temettü hesaplara ne zaman yatacak sorusu gündem oldu. Yurt genelinde söz konusu temettü yatırmını yapan vatandaşlarımız için son durumu bir araya getirdik...

EREĞLİ TEMETTÜ NE ZAMAN YATACAK 2022?

Temettü ödemeleri dün başladı, önümüzdeki haftaya kadar devam edecek. Ödeme dönemi boyunca 20 şirket toplam 41.5 milyar TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Ödemenin 12.5 milyar lirası borsadaki ortaklara yapılacak.

Ereğli, dün temettü ödemesini yaptı. 15.5 milyar TL'lik ödeme yapılırken, bunun 7.4 milyar lirası halka açık kısmı elinde bulunduran yatırımcılara gerçekleştirildi. Dün ayrıca İsdemir, Tofaş ve FM Piston temettü ödemesi yaptı.

Bu hafta toplam 8 şirket yatırımcılara 9.6 milyar TL temettü ödemesi yapacak. Önümüzdeki hafta 12 şirket toplamda 8.7 milyar lira, borsadaki ortaklara 3 milyar lira temettü ödemesi gerçekleştirecek.

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