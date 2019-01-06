Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen günlerde futbolcular Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un sezonun geri kalan kısmında kadro planlamalarında olmadığını açıklamıştı. Sarı-kırmızılılar, ikinci devre hazırlıkları için Antalya'ya giderken iki futbolcu da kadroya dahil edilmemişti. Khalid Boutaib'i satan Evkur Yeni Malatyaspor'un göz diktiği Eren'e yurt dışından da talipler çıktı!

Alman basınından Stuttgarter Nachrichten'in haberine göre Bundesliga ekipleri Stuttgart, Hannover 96 ve Schalke 04 Eren Derdiyok'u takibe aldı. Bu sezon 13 lig maçında 7 gol, Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta 2 gol kaydeden Eren'le üç Bundesliga ekibinin de ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

"STUTTGART'A YAKIN"

Haberde Stuttgart'ın sportif direktörü Michael Reschke'nin Eren ile daha önce Leverkusen'de birlikte çalıştığı tecrübeli futbolcunun bu nedenle Stuttgart'a yakın olduğu kaydedildi. Alman ekiplerinin Eren transferindeki en büyük rakiplerinin ise İsviçre temsilcisi Sion olduğu da belirtildi.

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