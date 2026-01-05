Eren Elmalı: Zor bir süreçten sonra duygusal oldu!

Fatih'te 2 aylık bebeğin şüpheli ölümünde ifadesi alınan anne: Babam bilerek aç bırakıyordu, ölmesini istedi

Fatih'te 5 Kasım'da 3,2 kilogram ağırlığında dünyaya gelen bebek, 55 gün sonra hayatını kaybetti. 2 aylık bebeğin beslenmediğinin tespit edilmesi üzerine anne, nikahsız birlikte yaşadığı çocuğun babası ile aynı evde kalan dede ve anneanne gözaltına alındı. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Anne Y.Y.'nin ifadesi ortaya çıktı. Y.Y." Bebeği babam bilerek aç bırakıyordu. Ben ve eşim mama vermek istiyorduk ancak babam mama vermemizi engelleyerek 3 gün boyunca mama vermedi. Aynı zamanda bana 'mama verme bırak ölsün' diyordu ve beni engelliyordu. Babam bebeği en başından beri istemiyordu ve en sonda da ölmesini istedi" dedi.