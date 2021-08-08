Ergi Kırkın Estonya’da şampiyon

Toprak zeminde düzenlenen turnuvada sırasıyla Büyük Britanyalı, Amerikalı, Büyük Britanyalı ve İtalyan rakiplerini yenerek finale ilerleyen Ergi, finalde ev sahibi ülkeden Mattias Siimar ile karşılaştı. Setlerde geriye düşen Ergi 2 saat 10 dakikalık mücadele sonunda Siimar’ı 5-7, 6-3, 6-3 yenerek üst üste 10. galibiyetini aldı ve üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti. 22 yaşındaki Ergi bu galibiyetle kariyerinin 6. tekler şampiyonluğuna ulaştı.