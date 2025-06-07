Ergin Ataman'dan açıklama: Benzer bir durumla karşılaşırsam hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, 1 Haziran’da Olympiakos ile Panathinaikos arasında oynanan final serisinin ikinci maçında yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu. 59 yaşındaki başantrenör yaşanan olaylar nedeniyle kınama ve 5 bin Euro para cezası alırken, Panathinaikos Kulüp Sahibi Dimitris Giannakopulos ise 10 ay tüm spor salonlarına giriş yasağı ve 20 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

Ergin Ataman'a kınama ve para cezası verildi! Haberi Görüntüle

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ergin Ataman şu ifadeleri kullandı;

“Olympiacos B.C. genel menajerinin maç sonu beni hedef alan ve Olympiacos taraftarını bana karşı kışkırtan demecine cevabım şudur:

5 gün önce sahanızda organize bir şekilde maç boyu ülkeme karşı yapılan ırkçı küfür için bir özür bile dilemediniz. Dünkü maçtan bir gün önce federasyon binasına kurdurduğunuz spor mahkemesiyle; 30 yıllık kariyerimde yaşamadığım şekilde sorgulandım, suçlandım ve ceza aldım. Üstelik burada sadece üç Olympiacos B.C. avukatının iddialarıyla muhatap oldum. Hiç geri adım atmadım atmam da. Hem ülkeme hem kulübüme yaptığınız saygısızlığı maçtan sonra verdiğim röportajla dile getirdim. Benzer bir durumla karşılaşırsam hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm.

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Her ne kadar, spor tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir cüretkar uygulamayla karşı karşıya kalsam da Yunan makamlarına olan saygım nedeniyle orada bulundum. Maçlar kazanılır veya kaybedilir ancak spor ahlakından nasibini almamış sizlerin, taraftarınız ve sporcularınızın davranışı, Avrupa spor tarihine bir kara leke olarak geçmiştir.

Son olarak yaptığın açıklamada ‘Ormandan canlı çıktık’ demişsin. Hiç kimse, üzerine basarak tekrar söylüyorum hiç kimse, Avrupa’nın en modern basketbol salonu olan OAKA’ya ‘Orman’; takımını desteklemeye gelen ve gurur duyduğum 20 bin Panathinaikos taraftarına da ‘Hayvan’ imasında bulunamaz. Bu konuyla ilgili seni bir kez daha uyarmayacağım.

Suçluluğunuzu sebeplerini başka yerlerde değil; spora yakışmayan kendi davranışlarınızda arayın.”