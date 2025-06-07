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        Haberler Spor Basketbol Ergin Ataman'dan açıklama: Benzer bir durumla karşılaşırsam hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman'dan açıklama: Benzer bir durumla karşılaşırsam hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm

        Yunanistan Ligi'ndeki olaylı final serisinin yankıları sürmeye devam ediyor. Olympiakos'un Panathinaikos'u OAKA'da mağlup ederek seride 2-1 öne geçmesinin ardından Kırmızılıların GM'i Nikos Lepeniotis, Ergin Ataman hakkında konuşmuştu. Panathinaikos koçu Ergin Ataman, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Olympiakos GM'ine yanıt verdi. Ataman, "Benzer bir durumla karşılaşırsam hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.06.2025 - 14:46 Güncelleme: 07.06.2025 - 14:46
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        Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, 1 Haziran’da Olympiakos ile Panathinaikos arasında oynanan final serisinin ikinci maçında yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu. 59 yaşındaki başantrenör yaşanan olaylar nedeniyle kınama ve 5 bin Euro para cezası alırken, Panathinaikos Kulüp Sahibi Dimitris Giannakopulos ise 10 ay tüm spor salonlarına giriş yasağı ve 20 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

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        Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ergin Ataman şu ifadeleri kullandı;

        “Olympiacos B.C. genel menajerinin maç sonu beni hedef alan ve Olympiacos taraftarını bana karşı kışkırtan demecine cevabım şudur:

        5 gün önce sahanızda organize bir şekilde maç boyu ülkeme karşı yapılan ırkçı küfür için bir özür bile dilemediniz. Dünkü maçtan bir gün önce federasyon binasına kurdurduğunuz spor mahkemesiyle; 30 yıllık kariyerimde yaşamadığım şekilde sorgulandım, suçlandım ve ceza aldım. Üstelik burada sadece üç Olympiacos B.C. avukatının iddialarıyla muhatap oldum. Hiç geri adım atmadım atmam da. Hem ülkeme hem kulübüme yaptığınız saygısızlığı maçtan sonra verdiğim röportajla dile getirdim. Benzer bir durumla karşılaşırsam hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm.

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        Her ne kadar, spor tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir cüretkar uygulamayla karşı karşıya kalsam da Yunan makamlarına olan saygım nedeniyle orada bulundum. Maçlar kazanılır veya kaybedilir ancak spor ahlakından nasibini almamış sizlerin, taraftarınız ve sporcularınızın davranışı, Avrupa spor tarihine bir kara leke olarak geçmiştir.

        Son olarak yaptığın açıklamada ‘Ormandan canlı çıktık’ demişsin. Hiç kimse, üzerine basarak tekrar söylüyorum hiç kimse, Avrupa’nın en modern basketbol salonu olan OAKA’ya ‘Orman’; takımını desteklemeye gelen ve gurur duyduğum 20 bin Panathinaikos taraftarına da ‘Hayvan’ imasında bulunamaz. Bu konuyla ilgili seni bir kez daha uyarmayacağım.

        Suçluluğunuzu sebeplerini başka yerlerde değil; spora yakışmayan kendi davranışlarınızda arayın.”

        NELER YAŞANDI?

        Barış ve Dostluk Salonu'nda gergin bir atmosferde oynanan mücadelede Panathinaikos AKTOR'u 91-83 yenen Olympiakos, final serisinde durumu 1-1'e getirmişti.

        Karşılaşmadan önce yaşanan olaylar gerekçesiyle Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ile ailesi, salondan çıkarılmıştı.

        Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, maç sırasında rakip takım taraftarlarının Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki göstermişti. Ataman, maçın sonlarında ikinci teknik faulü alarak oyundan ihraç edilmişti.

        Olympiakos Kulübü Başkanı Panagiotis Angelopoulos ise Giannakopoulos ve Ergin Ataman'ın davranışlarının kabul edilemez olduğunu dile getirmişti.

        "HİÇ KİMSE ÜLKEME KÜFREDEMEZ"

        Maç içerisinde hakemlerle ve taraftarlarla tartışma yaşayan ve iki teknik faulle oyundan atılan Ataman, "Hiç kimse benim ülkeme 'F**k you' diyemez. Hiç kimse benim ülkeme küfredemez! Bana 'F**k you' diyebilirler, Panathinaikos'a diyebilirler ama hiç kimse 'F**k you Türkiye' diyemez. İkinci teknik faulü bu yüzden aldım." dedi.

        Ergin Ataman, "Ayrıca başkanın ailesi için dedikleri şeylerin de sporda yeri yok. Bunu yapanlar pisliktir. Hakemlere gelirsek onlar 33 serbest atış kullandı agresiflerdi biz 17 tane kullanabildik. Çarşamba günü göreceğiz…" dedi.

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