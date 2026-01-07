Habertürk
Habertürk
        Ergin Ataman'dan flaş ayrılık açıklaması! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman'dan flaş ayrılık açıklaması!

        Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başantrenörlüğü yürüten Ergin Ataman, bu sezon EuroLeague veya Yunanistan Basketbol Ligi'ni kazanamamaları durumunda takımdan ayrılacağını dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 18:25 Güncelleme: 07.01.2026 - 18:49
        Ergin Ataman'dan flaş ayrılık açıklaması!
        Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, bu sezon Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) ya da Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa ulaşamamaları halinde görevinden ayrılacağını söyledi.

        Ataman, EuroLeague'in 21. haftasında İtalya ekibi Virtus Bologna ile yarın Atina'da oynayacakları maçtan önce gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Avrupa Ligi'nde çıktıkları son 2 müsabakada Olympiakos ve EA7 Emporio Armani Milan'a mağlup olduklarının hatırlatılması üzerine deneyimli başantrenör, "Oyuncularıma büyük güvenim var. Onlar için başka büyük meydan okuma gerçekleştirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi, gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmem var. Ancak bu sezon sonunda EuroLeague veya Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğu kazanamazsak, Atina'dan ayrılacağım." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 4 Ocak 2026 (ABD'nin Listesinde Sıradaki Kim?)

        ABD neden Venezuela lideri Maduro ve eşini hedef aldı? Operasyonun ayrıntıları neler? New York'ta hazırlanan iddianame ne diyor? Cilia Flores'e yöneltilen suçlamalar neden açıklanmadı? Bir devlet başkanı yatağından alınıp nasıl kaçırılabilir? Maduro operasyonu nasıl geldi? Venezuela'da halk neden sokaklara dökülmedi? ABD o operasyonu nasıl gerçekleştirdi, direniş olmadı mı? Maduro Venezuela'dan nasıl kaçırıldı? Venezuela ordusu ABD askerlerine karşı koyamadı mı? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin, Siyaset Bilimci - Gazeteci Sezin Öney, Nefes Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Habertürk Yazarı Oray Eğin değerlendirdi.

