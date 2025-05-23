THY Euroleague (Avrupa Ligi) Final Four (Dörtlü Final) yarı finalinde Fenerbahçe Beko'ya 82-76 yenilen Panathinaikos AKTOR'da başantrenör Ergin Ataman, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum çünkü bu gece kazanmayı bizden daha fazla hak ettiler." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Beko'ya yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum çünkü bu gece kazanmayı bizden daha fazla hak ettiler. Özellikle defansta çözüm bulamadık. Şanslarımızı iyi kullanamadık." ifadelerini kullandı.