Ergin Ataman'lı Panathinaikos, şampiyonluğu Olympiakos'a kaptırdı
Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi 5'inci ve son maçında Olympiakos, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 89-85 yenerek şampiyon oldu.
Giriş: 13 Haziran 2026 - 20:51 Güncelleme:
Olympiakos, Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi 5'inci ve son maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u 89-85 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Barış ve Dostluk Salonu'ndaki serinin beşinci maçına iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodunu 26-17 önde geçtiği karşılaşmada soyunma odasına da 47-35 üstün gitti.
Final periyoduna da 69-59 önde giren Olympiakos, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede parkeden 89-85 galip ayrılarak seride durumu 3-2'ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.
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