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        Haberler Spor Basketbol Ergin Ataman'lı Panathinaikos, şampiyonluğu Olympiakos'a kaptırdı

        Ergin Ataman'lı Panathinaikos, şampiyonluğu Olympiakos'a kaptırdı

        Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi 5'inci ve son maçında Olympiakos, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 89-85 yenerek şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 20:51 Güncelleme:
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        Ataman'lı PANA, şampiyonluğu Olympiakos'a kaptırdı!

        Olympiakos, Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi 5'inci ve son maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u 89-85 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

        Barış ve Dostluk Salonu'ndaki serinin beşinci maçına iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodunu 26-17 önde geçtiği karşılaşmada soyunma odasına da 47-35 üstün gitti.

        Final periyoduna da 69-59 önde giren Olympiakos, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede parkeden 89-85 galip ayrılarak seride durumu 3-2'ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

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