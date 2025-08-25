Ergin Ataman: Tek düşündüğüm şey Türkiye'ye madalya kazandırmak

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025), 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenecek.

Türkiye, A Grubu'nda ev sahibi Letonya, Portekiz, Estonya, Sırbistan ve Çekya ile mücadele edecek.

Avrupa Şampiyonası öncesinde son röportajını veren Ergin Ataman, çok büyük bir istek ve motivasyona sahip olduklarını belirtti.

Takım kimyasından çok memnun olduğunu ve oyun sistemini oturttuklarını aktaran 59 yaşındaki başantrenör, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sistemi oraya yaymaya çalışacağız. Zor bir turnuva olacağı kesin. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. A Milli Takım'dan müthiş jenerasyonlar geçti, birçok yıldız oyuncumuz milli takımda oynadı ama 90 yıl içinde Avrupa şampiyonalarında bir tek ev sahibi olduğumuz 2001'de gümüş madalya var. Bunun dışında hiçbir kadro madalyaya ulaşamamış. İyi bir kadromuz var, madalyaya ulaşmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ama sporda birçok faktörün de birleşmesi gerekiyor. Bireysel mücadele, takım mücadelesi, ritim, form durumu ve şans. Pozitif düşünüp hep birlikte hedefe odaklanıp bu şekilde mücadele etmemiz lazım. Mental olarak hep güçlü kalıp, tünelin ışığındaki madalyayı düşünmemiz gerekiyor."

"TEK DÜŞÜNDÜĞÜM ŞEY, TÜRK MİLLİ TAKIMI'NA MADALYA KAZANDIRMAK" İki yıldan bu yana mental olarak EuroBasket 2025'e hazırlandığını vurgulayan Ergin Ataman, madalya için motive ve kararlı olduğunu kaydetti. Milli oyuncuların tümünde madalya hedefine ulaşma isteğini gördüğünü paylaşan Ataman, şu görüşleri aktardı: "İki yıldır mental olarak bu turnuvaya hazırlanıyorum. Çok motive durumdayız. Oyuncularımıza ve kadroya güveniyoruz. Uzun bir aradan sonra ilk kez bütün oyuncularımızı topladık. Tüm oyuncularımız bir hedef uğruna buraya geldi. Bu kadro iyi bir uyum yakalarsa ve çalışırsa, biz de maçları iyi yönetebilirsek bu kadro madalyaya ulaşır. Bütün oyuncularda bir konsantrasyon ve hedefe ulaşma isteğini görüyorum. Bu da beni fazlasıyla motive ediyor. Bu takımla yapılabilecek çok şey olduğunu düşünüyorum. Bu tecrübeye sahibim. Kadronun gücünü görebiliyorum. Bu dönemde tek düşündüğüm şey, Türk Milli Takımı'na Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazandırmak. Bu konuda yüzde 100 kararlıyım, motiveyim ve bunu başarmak istiyorum. Başarmanın en önemli şeylerinden biri de inanmaktır. İnanmadan yola çıkarsan başaramazsın. İnanmak için de faktörlerin oluşması gerekiyor. Faktörlerimiz de oyuncularımız ve federasyonumuzun yarattığı organizasyon. Her türlü organizasyon sağlandı ve hep birlikte bu amaca yöneldik. Bizim gibi aynı hedefe yönelen 9-10 takım var. Sırbistan'ı çıkardığında Almanya, İspanya, Fransa, Yunanistan ve Litvanya... Çok zor bir turnuva bizi bekliyor. Bu takımın buradan tarihi bir madalya kazanabileceğini düşünüyorum." "BİZİ AYIRACAK EN ÖNEMLİ ÖZELLİK TAKIM SAVUNMASI OLACAK" #resim#1287200# 2025 Avrupa Şampiyonası'nda savunma direncinin başarıda kritik faktör olacağını belirten Ataman, şu değerlendirmede bulundu: "10-11 ülke çok iyi kadrolarla ve madalya hedefiyle geliyor. Biz de onlardan biriyiz. Bizi diğerlerinden ayıracak şey, oyuncularımızın sahada göstereceği performans olacak. Sadece istek ve arzu yeterli değil. Performans verip doğru basketbolu oynamamız lazım. Son hazırlık maçlarında yaptığımız savunma ümit vericiydi. Takım halinde savunma yapıyoruz. Bunu mutlaka sahaya yansıtmamız lazım. Bu tip turnuvalarda hücum her zaman iyi gitmeyebilir ama savunma direnci iyi olduğu takdirde o maçta kalırsın ve sonuçta kazanacak formülü bulabilirsin. Bizi ayıracak en önemli özelliğin takım savunması olduğunu düşünüyorum."