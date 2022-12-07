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TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay kimdir?

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay hayatı ile ilgili bilgiler gündeme geldi. Asgari ücret toplantılarının başlamasıyla gündeme gelen Ergün Atalay'ın kim olduğu sorgulanıyor. İşte TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay hakkında detaylar

Ergün Atalay kimdir, kaç yaşında ve nereli? TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay hayatı

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay yeniden gündeme geldi. 2013 senesinden bu yana TÜRK-İŞ başkanı olarak görev yapan Ergün Atalay ile ilgili merak edilenleri haberimizde bir araya getirdik. İşte Ergün Atalay kimdir, nereli? Sorularının yanıtı...

ERGÜN ATALAY KİMDİR?

1954 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1967 yılında Donatım İlkokulundan mezun oldu. 1968 yılında TCDD Çıraklık Okuluna girdi ve buradan 1972 yılında mezun oldu. Aynı yıl Adapazarı Vagon Fabrikasında işbaşı yaptı. 1978 yılında TÜVASAŞ işyeri sendika temsilciliğine getirildi. 1982 yılında yapılan seçimlerde Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Mali Sekreterliğine ve 1992 yılında Şube Başkanlığına seçildi.

Demiryol-İş Sendikası Denetim Kurulu üyeliği yaptı. 1999 yılında Demiryol-İş Sendikası 6. Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimlerde Genel Başkanlığa seçildi. 2003 ve 2007'de bu göreve yeniden seçildi. Aralık 2002'de yedekten girdiği TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu'nda Genel Eğitim Sekreterliği görevine getirildi.

19. Olağan Genel Kurulda ve 20. Olağan Genel Kurulda da Genel Mali Sekreterlik Görevine yeniden seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Aralık 2002'de yedekten girdiği TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu'nda Genel Eğitim Sekreterliği görevine getirildi. 19, 20 ve 21. Olağan Genel Kurullarda Genel Mali Sekreterlik görevine seçildi.

2 Eylül 2013 tarihinde istifa eden önceki başkan Mustafa Kumlu'nun yerine 3 Eylül 2013 günü Yönetim Kurulu Kararı ile Türk-İş Genel Başkanlığına getirildi.

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