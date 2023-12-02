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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi - Öne Çıkan Haberler - İş-Yaşam Haberleri

        Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi

        Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) 24. Olağan Genel Kurulu'nda, Ergün Atalay yeniden genel başkan seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 19:05 Güncelleme: 02.12.2023 - 19:19
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        Ergün Atalay yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı
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        TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamaya göre, Konfederasyonu'nun 24'üncü Olağan Genel Kurulu, 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Ankara'da bir otelde düzenlendi.

        Genel Kurul kapsamında bugün yapılan seçimlerde 398 delege oy kullandı. Oyların 396'sı geçerli, 2'si ise geçersiz sayıldı.

        Oylama sonucunda Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı oldu.

        TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da görevlerine yeniden seçildi.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #ergün atalay
        #Türk İş
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