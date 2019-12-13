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HaberlerFutbol

Eric Abidal, Galatasaray'a önerildi!

Süper Lig'de ve Avrupa'da umduğunu bulamayan Galatasaray'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılmış ve Fatih Terim'in arkadaşı olan Ariedo Braida'ya teklif yapıldığı öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılıların, İtalyan futbol adamına herhangi bir teklif yapmadığı öğrenilirken Galatasaray'ın gündemine Eric Abidal geldi! Şu anda Barcelona'da teknik sekreterlik görevi yapan Abidal'in menajer vasıtasıyla sportif direktörlük için sarı-kırmızılı kulübe önerildiği belirtildi!

Eric Abidal

Son iki sezonu şampiyon tamamlasa da bu sezona kötü başlayan, Avrupa'da erken havlu atan ve Süper Lig'de beklentilerin uzağında kalan Galatasaray'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Sarı-kırmızılıların, Fatih Terim'in arkadaşı olan Ariedo Braida'ya futbol direktörlüğü için teklif yaptığı iddia edilirken Galatasaray'ın böyle bir tasarrufunun olmadığı öğrenildi.

Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Galatasaray, daha önce Milan ve Barcelona gibi kulüplerde görev yapan 73 yaşındaki futbol adamıyla temas kurmazken menajerler sarı-kırmızılı kulübe Eric Abidal'i önerdi. Barcelona'da Robert Fernandez'in yerine 18 Temmuz 2018'de A Takımın teknik sekreterlik görevine getirilen futbol adamının, Galatasaray'a sportif direktör olarak önerildiği öğrenildi.

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