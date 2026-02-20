Canlı
        Eric Dane, hayatını kaybetti

        Eric Dane, hayatını kaybetti

        "Grey's Anatomy" ve 'Euphoria' dizilerinin yıldızı Eric Dane, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) teşhisini açıklamasından yaklaşık bir yıl sonra, 53 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 08:51 Güncelleme: 20.02.2026 - 08:51
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        ABD'li oyuncu Eric Dane'den acı haber geldi. "Grey's Anatomy" ve 'Euphoria' dizilerinin yıldızı Dane, 53 yaşında hayata veda etti.

        Eric Dane'in ölümü, Lou Gehrig hastalığı olarak da bilinen Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) teşhisini kamuoyuna açıklamasından 10 ay sonra gerçekleşti.

        "SON GÜNLERİNİ DOSTLARI VE AİLESİYLE GEÇİRDİ"

        Eric Dane'in ailesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Büyük bir üzüntüyle, Eric Dane'in ALS hastalığıyla verdiği cesur mücadelenin ardından perşembe (19 Şubat) öğleden sonra vefat ettiğini bildiriyoruz. Son günlerini sevgili dostları, sadık eşi ve dünyasının merkezi olan iki güzel kızı Billie ve Georgia ile çevrili olarak geçirdi. ALS hastalığıyla mücadelesi boyunca Eric, farkındalık ve araştırma konusunda tutkulu bir savunucu oldu ve aynı mücadeleyi veren diğer insanlara yardımcı olmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlıydı. Onu çok özleyeceğiz ve her zaman sevgiyle anacağız. Eric, hayranlarını çok seviyordu ve aldığı sevgi ve destek için sonsuza dek minnettar. Ailesi, bu zorlu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyoruz.

        ERIC DANE HAKKINDA

        2000'e kadar çeşitli televizyon filmlerinde rol alan Eric Dane'in en bilinen rolü medikal drama dizisi Grey's Anatomy'de (2006 – 2012) canlandırdığı 'Dr. Mark McSteamy Sloan' karakteri oldu. 'Marley ve Ben' (2008) filminde 'Sebastian Tunney', 'Sevgililer Günü' (2010) filminde 'Sean Jackson' ve 'Burlesque' (2010) filminde 'Marcus Gerber' karakterini canlandırdı.

        Fotoğraflar: AP

        #Eric Dane
