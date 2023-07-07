Erkan Kolçak Köstendil: Etek giydik, eğlendik

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"6 HAFTA ANKARA'DA KALACAĞIZ"

Ayrıca yeni bir film için Ankara'ya gideceğini de söyleyen Erkan Kolçak Köstendil, "Güzel bir film olacağına inanıyorum. Güzel bir ekip ile çalışıyoruz. 6 hafta orada kalacağız. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandıktan sonra arkadaşlarının yanına döndü.