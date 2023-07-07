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        Erkan Kolçak Köstendil: Etek giydik, eğlendik

        Erkan Kolçak Köstendil, geçtiğimiz ay Cansu Tosun ile birlikte gittiği İskoçya'da ülkenin yöresel giysisi olan kilt giymişti. Türkiye'ye dönen Köstendil, konuyla ilgili "Etek giydik, bayağı bir eğlendik. Güzel oldu ama oranın yöresel kıyafeti sonuçta" diye konuştu

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 10:28
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Erkan Kolçak Köstendil, Cihangir'deki bir mekânda arkadaşlarıyla buluştu.

        Gazetecileri fark etmesi üzerine yanlarına giderek, "Arkadaşlar sizleri bekletmemek için kalktım geldim. Geçtiğimiz ay İskoçya'daydık. Orada etek giydik, bayağı bir eğlendik. Güzel oldu ama... Oranın yöresel kıyafeti sonuçta" dedi.

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        "İSKOÇYA TEMALI GEÇTİ"

        Erkan Kolçak Köstendil, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Bu hafta biraz İskoçya temalı geçti. Düğünlerde falan giyiyoruz biz eteği gittikçe. Orada düğünlere de gidiyoruz" diyerek kahkaha attı. 

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        "YAKIŞMADI MEL GIBSON"

        Oscar ödüllü oyuncu Mel Gibson'ın 'Cesur Yürek' filminde de İskoç eteği giymesini ti'ye alan Erkan Kolçak Köstendil, "Yakışmadı Mel Gibson" diyerek gülümsedi.

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        "6 HAFTA ANKARA'DA KALACAĞIZ"

        Ayrıca yeni bir film için Ankara'ya gideceğini de söyleyen Erkan Kolçak Köstendil, "Güzel bir film olacağına inanıyorum. Güzel bir ekip ile çalışıyoruz. 6 hafta orada kalacağız. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandıktan sonra arkadaşlarının yanına döndü.

        #Erkan Kolçak Köstendil
        #kilt
        #İskoçya
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