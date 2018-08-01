Bir dönem Süper lig'de top koşturan İsveç milli takım oyuncusu Erkan Zengin, TFF 2. Lig takımlarından Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre "Kulübümüz Erkan Zengin’i renklerine bağladı. Daha önce Süper Lig’de Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor formaları giymiş olan ve İsveç Milli Takımı’nda 21 maça çıkmış deneyimli futbolcu artık 'Kırmızı-Siyahlı' formamızın başarısı için ter dökecektir" denildi.

Kayserispor ve Trabzonspor'da sportif direktörlük görevini yürüten Süleyman Hurma'nın başkanlığını yaptığı Karagümrük, daha önce Yiğit İncedemir, Selçuk Alibaz, Mehmet Batdal, Turgut Doğan Şahin'i transfer etmişti.

Erkan Zengin, sözleşmeyi imzaladıktan sonra açıklamalarda bulundu. Zengin: “Buraya para için değil, Karagümrük ve Süleyman Abi’yi arkadaşlarımla birlikte şampiyon yapmaya geldim.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ