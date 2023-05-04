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Erling Haaland 28 yıllık rekoru tarihe gömdü!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında West Ham'ı 3-0 yenip liderliğe yükselirken, Erling Haaland yeni bir tarih yazdı. West Ham'ı da boş geçmeyen 22 yaşındaki Norveçli yıldız, Premier Lig'deki gol sayısını 35'e çıkararak efsane isimlerin rekorunu kırdı.

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  • Erling Haaland 28 yıllık rekoru tarihe gömdü!

    İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, West Ham engelini ikinci yarıda bulduğu gollerle aştı.
  • Erling Haaland 28 yıllık rekoru tarihe gömdü!

    Mücadeleden 3-0 galip ayrılan ve puanını 79'a çıkaran Guardiola'nın ekibi, maç eksiğine rağmen Arsenal'i 1 puan farkla geride bırakarak liderliğe yükseldi.
  • Erling Haaland 28 yıllık rekoru tarihe gömdü!

    Manchester City'ya üç puanı getiren golleri 49'da Nathan Ake, 70'te Erling Haaland ve 85'te Philip Foden kaydetti.
  • Erling Haaland 28 yıllık rekoru tarihe gömdü!

    HAALAND'DAN YENİ REKOR!

    Mücadeleye ise yine Erling Haaland damgasını vurdu. M.City'nin maçtaki ikinci golünü kaydeden Norveçli yıldız, bu sezon kırdığı rekorlarına bir yenisini daha ekledi. 
  • Erling Haaland 28 yıllık rekoru tarihe gömdü!

    Ligdeki toplam gol sayısını 35'e yükselten 22 yaşındaki futbolcu, Premier Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu.
  • Erling Haaland 28 yıllık rekoru tarihe gömdü!

    Daha önceki rekor 34'er golle Alan Shearer ve Andrew Cole'a aitti. Cole 1993-94 sezonunda, Shearer ise 1994-95 sezonunda bu sayıya ulaşmıştı. 
  • Erling Haaland 28 yıllık rekoru tarihe gömdü!

    Haaland, kendisinden önceki rekorlardan da önemli bir ayrıntı ile ayrılıyor. Shearer bu gol sayısına 42 maçta, Cole ise 39 maçta ulaşmıştı. Haaland ise 31 maçta 35 gol kaydederek inanılması güç bir başarıya imza attı. 
  • Erling Haaland 28 yıllık rekoru tarihe gömdü!

    MAÇ SONU TEBRİK KUYRUĞU!

    Manchester City futbolcuları maçın ardından Erling Haaland'ı özel olarak tebrik ettiler.
  • Erling Haaland 28 yıllık rekoru tarihe gömdü!

    Teknik direktörü Guardiola, takımı saha kenarına toplayıp adeta ip gibi dizerken, kalabalığın arasından geçen Haaland'ın sırtına esprili şekilde vurdular. 
  • Erling Haaland 28 yıllık rekoru tarihe gömdü!

    Karşılaşmanın ardından hocasına ve arkadaşlarına teşekkür eden Norveçli, bu tarihi anı esprili şekilde, “Geçerken herkesin sırtıma vurması acıtıcıydı” diye yorumladı.
  • Erling Haaland 28 yıllık rekoru tarihe gömdü!

    Erling Haaland, Premier Lig'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de fırtınalar estiriyor. 
  • Erling Haaland 28 yıllık rekoru tarihe gömdü!

    Manchester City ile ilk sezonunda Devler Ligi'nde 8 maça çıkan 22 yaşındaki forvet, attığı 12 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. 

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