Haaland, kendisinden önceki rekorlardan da önemli bir ayrıntı ile ayrılıyor. Shearer bu gol sayısına 42 maçta, Cole ise 39 maçta ulaşmıştı. Haaland ise 31 maçta 35 gol kaydederek inanılması güç bir başarıya imza attı.