Erling Moe: Bugünkü performansımızdan hayal kırıklığı yaşıyoruz ama hala şansımız var

Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri: Gülistan Doku soruşturmasında son durum, İsa Aras Mersinli saldırı yapacağını söylemiş, ABD - İran ateşkesi sürecek mi?

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI"Gülistan Doku nerede?" 6 yıldır sorulan bu soruda önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak, Gülistan'ın hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, adliyeye sevk edildi. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel cumartesi gecesi tutuklanmıştı. İSA ARAS MERSİNLİ SALDIRI YAPACAĞINI SÖYLEMİŞ!8 öğrenci, 1 öğretmeni öldürmüştü... Kahramanmaraş'taki okul saldırısında fail İsa Aras Mersinli'nin sınıf arkadaşı, "Okula silahla saldıracağım demiş, dalga geçiyor sanmışlar" dedi. Okulun öğrencileri, Mersinli'nin sürekli farklı hareketler yaptığını, derslerde uyuduğunu sadece İngilizce derslerinde uyandığını, sınıf sessiz olduğunu bir anda ağladığını ve bir şeye üzüldüğünde kalemle kendisine zarar verdiğini anlattı.OKUL SALDIRILARIYLA İLGİLİ SOSYAL MEDYA SORUŞTURMASIAyrıca İletişim Başkanlığı, toplam 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldığını ve 68'inin tutuklandığını duyurdu. 95'i hakkında ise yakalama/tespit çalışmaları devam ediyor. Gözaltında 249 şüphelinin bulunduğu, 1.104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği açıklandı. ABD-İRAN ATEŞKESİ SÜRECEK Mİ?ABD-İran hattındaki geçici ateşkesin sona ermesine iki gün kaldı. Peki ikinci tur müzakereler olacak mı? İran, Hürmüz Boğazı'nı Cumartesi günü yeniden kapatıldı. Müzakeler için ise Pazartesi günü yani bugün işaret ediliyordu. Hatta ABD heyeti de Pakistan'a gitti. Ancak İran Dışişleri Bakanlığından, "şu an için ABD ile ikinci tur müzakerelere katılma planının olmadığı" açıklaması geldi. İkinci tur müzakerelerle ilgili belirsizlik sürerken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "savaşın kimsenin yararına" olmadığını, gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yolun kullanılmasının gerektiğini söyledi.İRAN GEMİSİNE MÜDAHALE, ABD UÇAKLARINA İHA SALDIRISIBu arada Trump, ABD donanmasının Hürmüz'deki ablukasını aşmaya çalışan İran'a ait bir kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunduklarını duyurdu. Ardından da şuan izlediğiniz görüntüler paylaşıldı. Gerilimin yükseldiği bölgede İran basını, İran'ın ABD'ye ait bazı savaş uçaklarına İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi.JAPONYA'DA 7,4'LÜK DEPREMDünyadaki diğer önemli haber de Japoya'dan... Ülkenin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı yapıldı. Tsunami dalgalarının 3 metreyi bulabileceği ifade edilliyor. TÜİK AÇIKLADI: ÇOCUK NÜFUS ORANI DİPTETürkiye'de çocuk nüfusu oranı, verilerin tutulduğu 1935 yılından beri en düşük seviyeye geriledi. Türkiye nüfusunun yüzde 24,8'ini çocuk nüfus oluştururken söz konusu veri geçen yıl yüzde 25,5 olarak kaydedilmişti.SPOR DÜNYASINDA ÖNEMLİ FİNALLERSpor dünyasında önemli sonuçlar var. Kadınlar Euroleague'de final maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde VakıfBank sahasında Fenerbahçe Medicana'yı mağlup ederek şampiyon oldu. Erzurumspor, Süper Lig'e yükselmeyi garantilerken, Bursaspor ve Batman Petrolspor 1. Lig'e yükseldi.