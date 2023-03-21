Euro 2024 elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, grubundaki ilk maçında Ermenistan deplasmanında 3 puan arıyor. Hafta başında aday kadrosu açıklanan ve hazırlıklarına başlayan millilerimiz, hem grubuna iyi bir başlangıç yapmak hem de kupa yolunda ilk adımını atmak istiyor. İşte, Ermenistan Türkiye maçına dair tüm bilgiler...