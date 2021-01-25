Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçe
ABONE OL

Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Mesut aramıza katıldı, eski takımında uzun süre oynamadı ama istediğimiz seviyeye getirip en kısa zamanda aramıza katacağız" dedi

Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması!

Süper Lig´in 21´inci haftasında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor´u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, güzel bir maç sonunda 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Futbolcularımın hepsini tebrik ediyorum. 3-0 kazandık ama bir o kadar da kaçırdığımız pozisyonlar var. Kalemizde çok pozisyon vermedik. Baskılı oynamaya çalıştık. Defans anlamında rakibe şans vermemeye çalıştık. Pas üzerine oyunumuzu kurmaya çalıştık. Bunu da çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Daha önce yazıldığı gibi ortalarla değil, paslarla, dikine ataklarla pozisyon bulduk. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"SZALAI BUGÜN 5 YILDIR TAKIMDAYMIŞ GİBİ OYNADI"

Erol Bulut, takıma iyi oyuncuların dahil olduğunu dile getirerek, "Onlardan biri de Szalai. Büyük bir yıldız katıldı, o da Mesut Özil. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve sportif direktörümüz Emre Belözoğlu´na teşekkür etmek istiyorum. İsteklerimizi yerine getirmeye çalıştılar, çalışmaya da devam ediyorlar. Szalai bugün 5 yıldır takımdaymış gibi oynadı. Bu da bizi sevindiriyor. İnşallah böyle devam eder" şeklinde konuştu.

"5-6 PUAN DAHA ALABİLİRDİK AMA MAALESEF ÖYLE OLMADI"

Ligin ilk devresini 42 puanla kapattıklarını kaydeden Erol Bulut, "Benim planladığım 5-6 puan daha alabilirdik ama maalesef öyle olmadı. Geri kalan maçlarda bunu telafi edip istediğimiz hedefte oluruz" dedi.

"MESUT EN KISA ZAMANDA ARAMIZDA OLACAK"

Erol Bulut, sıkışık fikstürde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Maalesef 4 haftalık bir çalışma süreci oldu. Futbolcularımız hep aralıklı geldi, yeni katılanlar oldu. Szalai´yi aramıza kattık, bugün de bize katkısı oldu. Mesut da aramıza katıldı. Eski takımında uzun süre oynamadı ama istediğimiz seviyeye getirip en kısa zamanda aramıza katacağız" dedi.


Erol Bulut, Mesut Özil´in Galatasaray maçında görev alıp almayacağı şeklinde yöneltilen soruya ise "Bekleyip görün" şeklinde cevap verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşte Mesut Özil'in maaşı! Mesut Özil Fenerbahçe'de
FUTBOLMesut Özil'in maliyeti açıklandı!
Bursaspor'dan Galatasaray'a İsmail Çokçalış yanıtı! Son dakika haberleri
FUTBOLBursa'dan İsmail yanıtı!
Halil Dervişoğlu Galatasaray'da! Son dakika transfer haberleri
FUTBOLResmen Aslan!
İrfan Can için Fenerbahçe de devrede
FUTBOLTransferde flaş gelişme!
Galatasaray'da yıldız yağmuru! Galatasaray transfer haberleri
FUTBOLGalatasaray harekete geçti!
MESUT KADRODA! Fenerbahçe Kayserispor maçı muhtemel 11'i! Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOLKararını verdi!
Beşiktaş - Göztepe maçı yazar yorumları: "Üçü Türkiye'de kimsede yok!"
FUTBOL"Üçü Türkiye'de kimsede yok!"
Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları
FUTBOL"Çamurdan altın çıktı"
Alanyaspor: 4 - Ankaragücü: 3 MAÇ SONUCU
FUTBOL7 gollü maçta kazanan Alanya!
Ayhan Şensoy: Gerçekten süper mi lig?
FUTBOLGerçekten süper mi lig?