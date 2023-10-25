Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City, Huddersfield'i farklı yendi
Erol Bulut yönetimindeki Cardiff, Championship'in 13. hafta mücadelesinde konuk olduğu Huddersfield'i 4-0 mağlup etti
İngiltere Championship'in 13. hafta mücadelesinde Huddersfield ile Erol Bulut yönetimindeki Cardiff karşı karşıya geldi.
John Smith's Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Cardiff City 4-0 kazandı.
Cardiff'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Callum Robinson, 12. dakikada Dimitrios Goutas, 43. dakikada Yakou Meite ve 55. dakikada Perry Ng kaydetti.
Bu sonuçla birlikte iki hafta aradan sonra galip gelen Cardiff, puanını 20'ye yükseltti. Huddersfield ise 14 puanda kaldı.
Önümüzdeki maç haftasında Huddersfield, Leeds United'a konuk olacak. Cardiff, sahasında Bristol City'i ağırlayacak.