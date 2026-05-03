        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ersin Destanoğlu'ndan tarihi istatistik

        Ersin Destanoğlu’ndan tarihi istatistik

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki Gaziantep FK mücadelesinde kalesini gole kapatan Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, Siyah Beyazlılar'daki kariyerinde gol yemediği maç sayısını 41'e çıkardı. Destanoğlu, Beşiktaş'ın tarihinde Necmi Mutlu, Sabri Dino, Rasim Kara ve Zafer Öğer'in ardından en fazla gol yemeden maç tamamlayan 5. kaleci unvanını aldı.

        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 15:31
        Ersin Destanoğlu'ndan tarihi istatistik!

        Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, bir rekora daha imza atarak tarihe geçti.

        Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan genç file bekçisi adını Beşiktaş tarihine yazdırdı.

        EN FAZLA KALESİNİ GOLE KAPATARAK MAÇ TAMAMLAYAN 5. KALECİ OLDU

        25 yaşındaki kaleci, siyah-beyazlı ekibin tarihinde gol yemeden en çok maç tamamlayan kaleciler listesinde 41 maçla 5. sıraya yükseldi.

        Necmi Mutlu 130 maçla zirvede yer alıyor. Sabri Dino 103 maç, Rasim Kara 52 maç ve Zafer Öğer'in 47 maçlık performansının ardından Ersin Destanoğlu 41 maçla takipte.

        Ersin bu sezon 29 resmi maçta 10 kez gol yemedi.

