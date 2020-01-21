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Ersun Yanal'dan Vedat Muric yorumu

Ziraat Türkiye Kupası’nda Kayserispor’u eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, maçın ardından konuştu. Bütün kupalara talip olduklarını söyleyen Yanal, Vedat’ın PFDK’ya sevk edilmesiyle ilgili olarak da, “Niyet okuyuculukla karar vermek ne kadar doğru göreceğiz” dedi

Muric

Kayserispor karşısında 0-0’lık ilk maçın rövanşında sahasında 2-0 kazanan ve Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bugün turu geçmek için gerekli coşkuya sahip olduklarını söyleyen Yanal, “Oyuncularım istedikleri şekilde götürdüler maçı. Bu tip maçlarda oyunu kolaylaştırarak oynadıkları için teşekkür ediyorum hepsine. Son 8 takım arasındayız ve çekilecek kurayla birlikte finale kadar giderek kupayı kazanmak için oynayacağız. Bugün oyunu başından sonuna kadar bozmadı oyuncularımız. Bugün çok zaman almayan oyuncularımız yer aldı” dedi.

Uzun süre forma giyen Mehmet Ekici’yle ilgili de konuşan Yanal, “Mehmet Ekici’nin uzun süre oynamaması önemliydi. 1 devre oynamadı. Bizim oyuncumuz. Buradaki toplantıda hatırlıyorum, gönül isterdi ki onu kadroya alalım. Uzun süre çalıştı. Şu anda bizimle beraber. Fenerbahçe’de olan bütün oyuncularımızı sağlıklı şekilde kullanmak ve performanslarını artırmak istiyoruz. Mehmet de onlardan birisi” açıklamasını yaptı.

Vedat Muric’in tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesiyle ilgili olarak da konuşan Ersun Yanal, “Fenerbahçe elbette 1 oyuncunun olmaması yüzünden ağıt yakacak değil. Bizi alışkanlıklarımız var. Büyük bir takımız, her maçı kazanmak istiyoruz. Herkes şunu bilsin ki, başkanımız Ali Koç’un yaptığı açıklamaların satırları doğru okunmalıdır. Bunları doğru okuduğumuzda, yapılanlar daha iyi anlaşılacaktır. Niyet okuyuculukla bir karar vermek ne kadar doğru, bakacağız, göreceğiz” dedi.

Fenerbahçe’nin her kupaya aday olduğunu da sözlerine ekleyen Ersun Yanal, “Fenerbahçe’nin önünde bir yol var. Biz her kupaya adayız. Taraftarımızla, oyuncumuzla buna en büyük aday biziz. Bizim için 1, 2, 3 oyuncudan çok bütün oyuncular önemli. Dün gece başkanımızın da yaptığı açıklamalarda bunları ortaya koydu. Bütün kulüplerde olduğu gibi sorunlar var ve bu sorunları aşmak da satırları doğru okumaktan geçiyor. Türk futbolunun bir kurtuluşu varsa, bunun da en önemli ayaklarından birisi, Türk futbolunun lokomotifi Fenerbahçe’dir” diyerek sözlerini tamamladı.

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