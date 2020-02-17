Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup olarak Galatasaray derbisi öncesi hiç beklemediği bir kayıp yaşayan Fenerbahçe'de moraller oldukça bozuk. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; karşılaşmanın ardından eleştirilerin odak noktasına yerleşen tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray derbisi öncesi bugün gerçekleştirilen ilk idmanda takımının başında yer almadı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Ancak akıllarda soru işaretleri yaratan bu durumun daha önce de yaşandığı ortaya çıktı. Yanal'ın bu sezon kaybedilen bazı maçlarının ardından da ilk idmanda takımın başında yer almadığı ve sonraki çalışmalara katıldığı öğrenildi.

YÖNETİMDEN DESTEK

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yöneticiler Semih Özsoy ile Selahattin Baki, takımın derbi öncesi yaptığı ilk idmanı takip etti. Koç ve kurmayları, futbolculara da zorlu maç öncesi "Arkanızdayız" mesajı verdiler.