Ertelenen dev derbi sonrası River Plate'ten flaş karar!

River Plate, Boca Juniors ile oynanacak Libertadores finalinin Santiago Bernabeu'da oynanmasını reddettiğini açıkladı.

11 Kasım'da Boca'nın Bombonera Stadı'nda oynanan ve 2-2 biten maçın rövanşı öncesi Buenos Aires'te çıkan olaylar nedeniyle Boca Juniors'lu oyuncular yaralanmıştı. İki kez ertelenen maç daha sonra 9 Aralık'ta Real Madrid'in stadı Santiago Bernabeu'ya alınmıştı.

River Plate Kulübü'nden yapılan açıklamada; kararın, turnuvanın kurallarına ayrıkı olduğunu ve taraftarları rencide edici olduğu belirtilirken; River'ın olayların tek sorumlusu olmayacağı belirtildi.

Taraftarların mali nedenler ve uzaklık nedeniyle maç için Avrupa'ya gidemeyeceği kaydedildi ve "G20 zirvesine ev sahipliği yaptıktan sonra Arjantin futbolundaki en önemli maçın bu ülkede sorun yaşanmadan gerçekleşmeyeceği anlaşılmazdır. Arjantin futbolu, federasyonuyla birlikte bir avuç insanın Superclasico'nun düzenlenmesine engel olmasına izin veremez" denildi.

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