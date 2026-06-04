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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan'dan HT Spor'a transfer ve Onana açıklaması: Her gün görüşüyoruz!

        Ertuğrul Doğan'dan HT Spor'a transfer ve Onana açıklaması: Her gün görüşüyoruz!

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Doğan, transfer çalışmalarının hızla sürdüğünü ve planlanan 5-6 transfer sayısının üzerine çıkabileceklerini söyledi. Başkan Doğan, iki transferin bitmek üzere olduğunu belirtirken, André Onana ile görüşmelerin devam ettiğini ve oyuncunun takımda kalmasını istediklerini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 12:49 Güncelleme:
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        Ertuğrul Doğan'dan transfer ve Onana açıklaması!

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        İşte Doğan'ın açıklamaları:

        "Dediğimiz gibi, hızlı davranmaya çalışıyoruz. Bu arkadaşlarımızı teker teker kadromuza katıyoruz. Önümüzdeki günlerde de transferler devam edecek. Biz 5-6 transfer düşünüyorduk ama daha yukarıda bir sayıya gidecekmiş gibi duruyor. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

        "İKİ TANESİ BİTMEK ÜZERE"

        "Konuşulan isimler doğru. Zaten birçoğu bitti, iki tanesi de bitmek üzere. İnşallah bugün ya da yarın onları da tamamlayacağız. Şu anda görüşmeleri İbrahim Bey yürütüyor. Tek niyetimiz, yapılanmanın ikinci yılında daha yüksek hedeflere ilerleyebilmek ve zirve yarışının içerisinde olabilmek."

        "ONANA İLE HER GÜN GÖRÜŞÜYORUZ"

        "Andre Onana ile hemen hemen her gün görüşüyoruz. Burayı çok sevdi. Biz kalmasını istiyoruz ama herkesin tabii ki kendi hayatı ve kendi planlaması var. Buna da saygı duymak lazım. Ben önümüzdeki günlerde bir aksilik yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ancak yaşanırsa da yönetim gerekeni yapar. Aynı kalitede başka bir kaleci buluruz."

        "İSHAK VURAL GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

        "Tsygankov ekibin beğendiği bir oyuncu, İsak Vural gündemimizde olan bir isim değil."

        "AUGUSTO'YA TEKLİF VAR"

        "İşin doğrusunu söyleyeyim 7 oyuncumuzdan 5'ine teklifler var resmi olanlar da var. Biz yapılanmaya başladık amacımız zirve yarışının içinde olmak. Dolayısıyla bizim çok oyuncu satma niyetimiz yok. Gidecek olacaktır illa ki ama 1 olur 2 olur gidecekler. Felipe Augusto'ya teklif var ama netleşen bir durum yok.

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