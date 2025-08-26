Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan: Fatih Tekke ile birlikte futbol anlayışımızı yeniden tanımlıyoruz - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan: Fatih Tekke ile birlikte futbol anlayışımızı yeniden tanımlıyoruz

        Kulüp dergisine açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Fatih Tekke ile birlikte futbol anlayışımızı yeniden tanımlıyoruz. Kadronun omurgası korunurken hedefe uygun takviyeler yapılıyor. Plansız hamlelerle değil, tutarlı bir futbol stratejisiyle ilerliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 10:53 Güncelleme: 26.08.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Omurgaya uygun takviyeler yapılıyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

        Açıklamasında kulübün kuruluş felsefesine değinen Başkan Doğan, Trabzonspor’un yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Anadolu’nun kendi değerleriyle ortaya koyduğu bir direnişin sembolü olduğunu vurguladı. Doğan, “Tarihler 2 Ağustos 1967’yi gösterdiğinde efsanemizin tarihi yürüyüşü başlamıştı. Var olan düzene eklemlenmek için kurulmamıştı Trabzonspor; o düzenin dışına çıkarak yeni bir yol açmak için sahaya inmişti. Bir şehir kendi değerleriyle kendi karakteriyle bu oyuna dahil olmuştu. Ve 58 yıldır milyonların kalbinde atan bir sevdaya dönüştü. Trabzon’dan İzmir’e, Hatay’a, Diyarbakır’a, Ankara’ya, Mardin’e, Erzurum’a sonra bütün dünyaya…” dedi.

        REKLAM

        Kurucu üyeleri, şampiyon başkanları ve efsane oyuncuları anan Doğan, “Bugün hala bu arma yaşıyorsa işte o temelin sağlamlığındandır” ifadelerini kullandı.

        ‘2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR’DUR’

        Trabzonspor’un geçmişinde zafer ve direniş olduğunu ifade eden Doğan, “Trabzonspor kupalarla tanımlanabilecek bir başarı hikâyesine sahiplik etmedi hiçbir zaman. Bu kulübün geçmişinde hem zafer hem direniş var. İkinci Lig şampiyonluğundan Süper Lig zaferlerine uzanan çizgi, sportif yükselişten ziyade Anadolu’nun kendine inanma sürecidir. Bu inanç en çok da 3 Temmuz sürecinde zirveye ulaştı. Uluslararası spor hukuku o sezonu tüm açıklığıyla ortaya koydu: 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor’dur. Bu artık iddianın ötesinde tescillenmiş bir durumdur. Ve biz bu gerçeğin taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz. Sükûnetle, kararlılıkla, geri adım atmadan” şeklinde konuştu.

        ‘FATİH TEKKE İLE FUTBOL ANLAYIŞIMIZI YENİDEN TANIMLIYORUZ’

        Yeni sezona dair değerlendirmelerde de bulunan Doğan, “Bugün farklı bir dönemin eşiğindeyiz. Fatih Tekke ile birlikte futbol anlayışımızı yeniden tanımlıyoruz. Kadronun omurgası korunurken hedefe uygun takviyeler yapılıyor. Plansız hamlelerle değil, tutarlı bir futbol stratejisiyle ilerliyoruz. Yeni sezonda sahada görülecek şey mücadeleyle beraber organize, disiplinli ve karakterli bir yapı olacaktır” diye konuştu.

        REKLAM

        ‘MALİ BAĞIMSIZLIK YOLUNDA BÜYÜK MESAFE KAT ETTİK’

        Ekonomik tabloya ilişkin de bilgi veren Başkan Doğan, “Ekonomik düzlemde geldiğimiz nokta da hafife alınamaz. Trabzonspor, mali bağımsızlığını kazanma yolunda büyük mesafe kat etmiştir. Borç yükü azaltıldı, gelir modelleri çeşitlendi, kaynak kullanımı dengeye oturdu. Yeni projeler, üretken iş birlikleri ve altyapı yatırımlarıyla bu yapı daha güçlenecektir” ifadelerini kullandı.

        ‘HER BORDO-MAVİ YÜREK BU YÜRÜYÜŞÜN ORTAĞIDIR’

        Taraftarlara da çağrı yapan Başkan Doğan, “Ancak her başarı ortak bir sorumlulukla mümkündür. Bu kulübün sadece sahadaki performansa değil tribündeki desteğe de ihtiyacı var. Formasına sahip çıkan, kombinesini alan, fikriyle bu yapıya katkı sunan her bordo-mavi yürek yürüyüşün gerçek ortağıdır” şeklinde konuştu.

        Doğan sözlerini, “Trabzonspor aklın, adaletin ve aidiyetin buluştuğu merkezdir. Bu değişmeyecek ve kulübümüz kurulduğu gün kendine çizdiği değerlerden asla ve sapmadan geleceğe emin adımlarla yürüyecektir” ifadeleriyle tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Suriye Lirası'nda 'yeniden doğuş'
        Suriye Lirası'nda 'yeniden doğuş'
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Fethiye'de evlendiler
        Fethiye'de evlendiler
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi